Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

Далеко в амазонской сельве, на стыке границ Колумбии, Бразилии и Перу, находится город 🏙️ Летисия, откуда можно начать увлекательное путешествие в мир тропического леса.

Познакомиться с ленивцами, попугаями, обезьянами, свиньями пекари, встретить рассвет в джунглях и полюбоваться на закат, отправиться на рыбалку с пираньями и ночную охоту на кайманов.

Пожить в плавающем отеле, посетить затерянные в сельве индейские коммуны и прикоснуться к шаманским обрядам.

Длительность тура от 3 дней. Обязательна прививка от желтой лихорадки и международный сертификат о том, что эта вакцинация была проведена не менее 10 дней назад!