Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

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Колумбия: Амазония — Летисия

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Колумбия: Амазония — Летисия
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $1 177 за человека

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Колумбия: Амазония — Летисия
Колумбия: Амазония — Летисия
Далеко в амазонской сельве, на стыке границ Колумбии, Бразилии и Перу, находится город 🏙️ Летисия, откуда можно начать увлекательное путешествие в мир тропического леса.
Познакомиться с ленивцами, попугаями, обезьянами, свиньями пекари, встретить рассвет в джунглях и полюбоваться на закат, отправиться на рыбалку с пираньями и ночную охоту на кайманов.
Пожить в плавающем отеле, посетить затерянные в сельве индейские коммуны и прикоснуться к шаманским обрядам.
Длительность тура от 3 дней. Обязательна прививка от желтой лихорадки и международный сертификат о том, что эта вакцинация была проведена не менее 10 дней назад!
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
Колумбия: Амазония — Летисия
Колумбия: Амазония — Летисия
Колумбия: Амазония — Летисия
Колумбия: Амазония — Летисия
Колумбия: Амазония — Летисия
Колумбия: Амазония — Летисия
Колумбия: Амазония — Летисия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь К.
Любовь К.
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