Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

Познакомиться с китами и другими интересными представителями местной флоры и фауны можно на островах Горгона, Горгонилья и Мальпело в Тихом океане.

В октябре к этим берегам приходят горбатые киты: гиганты ищут теплые течения для того, чтобы образовать пары и вывести детенышей. В это время и примерно до конца года здесь можно увидеть кита вблизи — это отличный туристический опыт и веселый аттракцион.

Попасть на острова можно с помощью парома из городка Гуапи (час лёту из Кали и 40 мин. на лодке). Это уникальный национальный парк 🌳, где можно совместить великолепный пляжный 🏖️ отдых с водными видами спорта: дайвингом и сноркелингом.

Для продвинутых ныряльщиков я могу предложить эксклюзивную поездку на остров 🏝️ Мальпело — необитаемую большую скалу, тоже расположенную в Тихом океане, неподалеку от Горгоны. Здесь туристов встречают животные и птицы, напоминающие экзотических обитателей Галапагосских островов, а в водных глубинах можно заметить акул, рыбу-молот и других редких морских тварей.

ВНИМАНИЕ!

При входе в национальный парк Исла-де-Горгона обязательно нужно предъявить международный сертификат о сделанной прививке от желтой лихорадки! Желательно также иметь свидетельство о прививках от столбняка и гепатита В!

Наблюдение за китами возможно в течение октября, ноября и первой половины декабря. В остальное время поездки на Горгону, Горгонилью и Мальпело, дайвинг и сноркелинг — возможны, но китов у здешних берегов увидеть трудно.