Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Экскурсии

Колумбия: Кали — Гуапи — острова Горгона, Горгонилья и Мальпело

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Колумбия: Кали — Гуапи — острова Горгона, Горгонилья и Мальпело
Задать вопрос
Колумбия: Кали — Гуапи — острова Горгона, Горгонилья и Мальпело
Колумбия: Кали — Гуапи — острова Горгона, Горгонилья и Мальпело
Познакомиться с китами и другими интересными представителями местной флоры и фауны можно на островах Горгона, Горгонилья и Мальпело в Тихом океане.
В октябре к этим берегам приходят горбатые киты: гиганты ищут теплые течения для того, чтобы образовать пары и вывести детенышей. В это время и примерно до конца года здесь можно увидеть кита вблизи — это отличный туристический опыт и веселый аттракцион.
Попасть на острова можно с помощью парома из городка Гуапи (час лёту из Кали и 40 мин. на лодке). Это уникальный национальный парк 🌳, где можно совместить великолепный пляжный 🏖️ отдых с водными видами спорта: дайвингом и сноркелингом.
Для продвинутых ныряльщиков я могу предложить эксклюзивную поездку на остров 🏝️ Мальпело — необитаемую большую скалу, тоже расположенную в Тихом океане, неподалеку от Горгоны. Здесь туристов встречают животные и птицы, напоминающие экзотических обитателей Галапагосских островов, а в водных глубинах можно заметить акул, рыбу-молот и других редких морских тварей.
ВНИМАНИЕ!
При входе в национальный парк Исла-де-Горгона обязательно нужно предъявить международный сертификат о сделанной прививке от желтой лихорадки! Желательно также иметь свидетельство о прививках от столбняка и гепатита В!
Наблюдение за китами возможно в течение октября, ноября и первой половины декабря. В остальное время поездки на Горгону, Горгонилью и Мальпело, дайвинг и сноркелинг — возможны, но китов у здешних берегов увидеть трудно.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
Колумбия: Кали — Гуапи — острова Горгона, Горгонилья и Мальпело
Колумбия: Кали — Гуапи — острова Горгона, Горгонилья и Мальпело

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Любовь К.
Любовь К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

Колумбия: Пасто и окрестности. Лас-Лахас («Церковь над пропастью»). Озера Ла Коча и Зеленое озеро.
$161
72 часа
Колумбия: Пасто и окрестности. Лас-Лахас («Церковь над пропастью»). Озера Ла Коча и Зеленое озеро.
Колумбия: Амазония — Летисия
$1 177
72 часа
Колумбия: Амазония — Летисия
Эквадор: Обзорная экскурсия по Кито
$193
4 часа
Эквадор: Обзорная экскурсия по Кито
Колумбия: Медельин — по местам картелей и Пабло Эскобара
$214
3 часа
Колумбия: Медельин — по местам картелей и Пабло Эскобара
Колумбия: Вилья-де-Лейва, озеро Гуатавита, цветная деревня Ракира и Соляной собор в Сипакире.
$589
48 часов
Колумбия: Вилья-де-Лейва, озеро Гуатавита, цветная деревня Ракира и Соляной собор в Сипакире.