Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

В 40 мин. езды на лодке ⚓ от туристической пристани в Картахене находится один из самых очаровательных островных архипелагов в Карибском море 🌊 — острова Росарио. Сюда можно приехать как на 1 день для «перезагрузки», так и провести несколько дней в тишине и покое, наслаждаясь лазурным морем, белым песком, солнцем и отличным обслуживанием в местных отелях.

При желании можно взять комфортабельную яхту для рыбалки иили романтической прогулки или выбрать и арендовать какой-либо из частных островов — некоторые из них очень небольшие, с одной-двумя приватными виллами, бассейном и пристанью для яхты.

На территории архипелага находится также и Океанариум, где собраны редкие обитатели коралловых рифов и регулярно показывается захватывающее шоу с акулами-кошками.

Внимание: на островах не самая лучшая мобильная связь и Интернет!