Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

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Колумбия: Картахена — острова Росарио

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Колумбия: Картахена — острова Росарио
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Колумбия: Картахена — острова Росарио
Колумбия: Картахена — острова Росарио
В 40 мин. езды на лодке ⚓ от туристической пристани в Картахене находится один из самых очаровательных островных архипелагов в Карибском море 🌊 — острова Росарио. Сюда можно приехать как на 1 день для «перезагрузки», так и провести несколько дней в тишине и покое, наслаждаясь лазурным морем, белым песком, солнцем и отличным обслуживанием в местных отелях.
При желании можно взять комфортабельную яхту для рыбалки иили романтической прогулки или выбрать и арендовать какой-либо из частных островов — некоторые из них очень небольшие, с одной-двумя приватными виллами, бассейном и пристанью для яхты.
На территории архипелага находится также и Океанариум, где собраны редкие обитатели коралловых рифов и регулярно показывается захватывающее шоу с акулами-кошками.
Внимание: на островах не самая лучшая мобильная связь и Интернет!
Начало и место завершения
🚩 Cartagena

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь К.
Любовь К.
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