Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

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Колумбия: Пасто и окрестности. Лас-Лахас («Церковь над пропастью»). Озера Ла Коча и Зеленое озеро.

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Колумбия: Пасто и окрестности.

Лас-Лахас («Церковь над пропастью»).

Озера Ла Коча и Зеленое озеро.
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Колумбия: Пасто и окрестности. Лас-Лахас («Церковь над пропастью»). Озера Ла Коча и Зеленое озеро.
Колумбия: Пасто и окрестности. Лас-Лахас («Церковь над пропастью»). Озера Ла Коча и Зеленое озеро.
Южный приграничный город 🏙️ Пасто в Колумбии известен, в первую очередь, своим карнавалом Черных и Белых, который проходит здесь в начале января каждого года и традиционно собирает тысячи гостей.
В самом же городе, расположенном у подножья вулкана Галерас, можно прогуляться 👣 по историческому центру города, узнать, почему практически на всех площадях в городах Латинской Америки стоит статуя Симона Боливара, а здесь установлена скульптура, посвященная Антонио Нариньо.
В получасе езды от Пасто находится второе по размеру после Титикаки судоходное высокогорное озеро — Ла-Коча, в центре которого расположен самый маленький национальный парк 🌳 в мире — островок Ла-Корота, где ботаники бережно сохранили первичный андский лес.
А в окрестностях города Ипьялес, в полутора часах езды от Пасто, уже на самой границе с Эквадором, расположена знаменитая «Церковь над пропастью», Сантуарио-де-Лас-Лахас, один из самых интересных архитектурных памятников Колумбии.
Любители пешеходных трекингов и физических нагрузок могут отправиться в заповедник Асуфраль, к живописному вулканическому Зеленому озеру.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
Колумбия: Пасто и окрестности. Лас-Лахас («Церковь над пропастью»). Озера Ла Коча и Зеленое озеро.

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Любовь К.
Любовь К.
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