Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

Над Санта-Мартой возвышаются белоснежные пики гор ⛰️, расположенных на территории другого национального парка Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. Здесь был обнаружен загадочный индейский Затерянный город 🏙️, «колумбийский Мачу Пикчу», древнее свидетельство существования исчезнувшей цивилизации индейцев «тайрона».

Трекинг к Затерянному городу занимает 5 дней. Это интересное приключение для тех, кто любит дикую природу, физические нагрузки, преодоление и аутентичные места, где еще не проложена широкая туристическая тропа.

Отправиться к Затерянному городу можно также на вертолете 🚁 (часовая поездка стоит около 1000 долларов 💵 с человека). Требуется время на получение разрешений. Туристические и частные вертолеты НЕ приземляются в месте расположения Затерянного города. Это панорамный обзорный полет! За плохую видимость и погодные условия организаторы полетов ответственности не несут.