Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

Самая красивая река в мире — пятицветная Каньо Кристалес — доступна к посещению с конца июня до конца ноября каждого года. Именно в это время на дне реки расцветают водоросли, окрашивающие ее воду во все цвета радуги.

Каньо Кристалес — это национальный парк 🌳, принадлежащий отдаленному департаменту Мета. Экскурсии 🧭 начинаются в городке Ла-Макарена, гостеприимном и дружелюбном месте, где с давних времен живут скотоводы и земледельцы, с удовольствием знакомящие туристов со своей культурой и угощающие традиционными местными блюдами. Размещение в Ла-Макарене возможно только в отелях 3 звезды.

Посещение реки доступно только организованным способом, только в течение светового дня. Категорически запрещено наносить вред уникальным водным растениям! Тур — минимум 2 дня.