Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

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Колумбия: Санта-Марта — национальный парк Тайрона

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Колумбия: Санта-Марта — национальный парк Тайрона
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Колумбия: Санта-Марта — национальный парк Тайрона
В 45 мин. езды от Санта-Марты находится один из самых красивых 🤩 заповедников Колумбии — национальный Парк 🌳 Тайрона с очаровательными пляжами, удивительным миром тропических лесов и прозрачными реками, впадающими в Карибское море 🌊 в Тайрону можно совместить с посещением живописных водопадов ручья Валенсия (не в сухой сезон!), индейского поселений Тайронака и рыбацкой деревушки Буритака.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь К.
Любовь К.
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