Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

В 45 мин. езды от Санта-Марты находится один из самых красивых 🤩 заповедников Колумбии — национальный Парк 🌳 Тайрона с очаровательными пляжами, удивительным миром тропических лесов и прозрачными реками, впадающими в Карибское море 🌊 в Тайрону можно совместить с посещением живописных водопадов ручья Валенсия (не в сухой сезон!), индейского поселений Тайронака и рыбацкой деревушки Буритака.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.