Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

Поездка на несколько дней по историческим достопримечательностям столичного округа и регионов, к нему примыкающих, понравится всем любителям природы, необычной архитектуры, мифов и легенд.

Мы посетим колониальный город 🏙️ Вилья-де-Лейва, откуда ведет свою историю 📖 независимая Латинская Америка, совершим увлекательное путешествие к озеру Гуатавита, где когда-то древние индейцы проводили свои ритуалы и где впоследствии зародилась легенда об Эльдорадо, остановимся в красочной деревне Ракира, которую называют самым красивым населенным пунктом Колумбии.

А по пути обратно в Боготу заедем в городок Сипакира, в котором находится знаменитый Соляной собор, уникальное сооружение, включенное ЮНЕСКО в Список всемирного наследия человечества.