Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

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Колумбия: Вилья-де-Лейва, озеро Гуатавита, цветная деревня Ракира и Соляной собор в Сипакире.

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Колумбия: Вилья-де-Лейва, озеро Гуатавита, цветная деревня Ракира и Соляной собор в Сипакире.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $589 за человека

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Колумбия: Вилья-де-Лейва, озеро Гуатавита, цветная деревня Ракира и Соляной собор в Сипакире.
Колумбия: Вилья-де-Лейва, озеро Гуатавита, цветная деревня Ракира и Соляной собор в Сипакире.
Поездка на несколько дней по историческим достопримечательностям столичного округа и регионов, к нему примыкающих, понравится всем любителям природы, необычной архитектуры, мифов и легенд.
Мы посетим колониальный город 🏙️ Вилья-де-Лейва, откуда ведет свою историю 📖 независимая Латинская Америка, совершим увлекательное путешествие к озеру Гуатавита, где когда-то древние индейцы проводили свои ритуалы и где впоследствии зародилась легенда об Эльдорадо, остановимся в красочной деревне Ракира, которую называют самым красивым населенным пунктом Колумбии.
А по пути обратно в Боготу заедем в городок Сипакира, в котором находится знаменитый Соляной собор, уникальное сооружение, включенное ЮНЕСКО в Список всемирного наследия человечества.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
Колумбия: Вилья-де-Лейва, озеро Гуатавита, цветная деревня Ракира и Соляной собор в Сипакире.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь К.
Любовь К.
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