Мы пройдем по колоритным улицам Старого города, где всё пропитано историей. Полюбуемся цветными домами и посидим в уютном кафе за чашечкой колумбийского кофе. Посетим построенную на бычьей крови крепость Сан-Фелипе 16 века и знаменитый монастырь Ла-Попа, с которого открывается лучший вид на Картахену. А также заглянем в музей Изумрудов, где представлены разные виды этого загадочного камня.
Вы услышите множество интересных фактов о Картахене. При каких обстоятельствах она была основана, как за 500 лет из портового городка она превратилась в первоклассный курорт и чем привлекает путешественников сегодня. Поделимся мы и курьёзными историями. Вы узнаете, почему в Картахене так ценят старые башмаки, как лауреат Нобелевской премии ночевал на скамейке и почему крепости не хватает памятника комару-освободителю.