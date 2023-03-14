Картахена — очаровательный портовый город, основанный испанскими колонизаторами в 16 веке. В нём есть всё, что любят путешественники: цветные дома с черепичными крышами и деревянными балконами, старинный монастырь с шикарной смотровой площадкой и весёлая уличная жизнь. Мы покажем вам все главные места города, поделимся небанальными фактами и поможем раскрыть душу Колумбии!

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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Картахены

Мы пройдем по колоритным улицам Старого города, где всё пропитано историей. Полюбуемся цветными домами и посидим в уютном кафе за чашечкой колумбийского кофе. Посетим построенную на бычьей крови крепость Сан-Фелипе 16 века и знаменитый монастырь Ла-Попа, с которого открывается лучший вид на Картахену. А также заглянем в музей Изумрудов, где представлены разные виды этого загадочного камня.

Занимательные истории

Вы услышите множество интересных фактов о Картахене. При каких обстоятельствах она была основана, как за 500 лет из портового городка она превратилась в первоклассный курорт и чем привлекает путешественников сегодня. Поделимся мы и курьёзными историями. Вы узнаете, почему в Картахене так ценят старые башмаки, как лауреат Нобелевской премии ночевал на скамейке и почему крепости не хватает памятника комару-освободителю.

Организационные детали