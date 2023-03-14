Знакомьтесь, Картахена

Исследовать самый яркий город Колумбии на обзорной авто-пешеходной экскурсии

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Ответы на вопросы
Картахена — очаровательный портовый город, основанный испанскими колонизаторами в 16 веке.

В нём есть всё, что любят путешественники: цветные дома с черепичными крышами и деревянными балконами, старинный монастырь с шикарной смотровой площадкой и весёлая уличная жизнь.

Мы покажем вам все главные места города, поделимся небанальными фактами и поможем раскрыть душу Колумбии!
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
Знакомьтесь, Картахена
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Картахены

Мы пройдем по колоритным улицам Старого города, где всё пропитано историей. Полюбуемся цветными домами и посидим в уютном кафе за чашечкой колумбийского кофе. Посетим построенную на бычьей крови крепость Сан-Фелипе 16 века и знаменитый монастырь Ла-Попа, с которого открывается лучший вид на Картахену. А также заглянем в музей Изумрудов, где представлены разные виды этого загадочного камня.

Занимательные истории

Вы услышите множество интересных фактов о Картахене. При каких обстоятельствах она была основана, как за 500 лет из портового городка она превратилась в первоклассный курорт и чем привлекает путешественников сегодня. Поделимся мы и курьёзными историями. Вы узнаете, почему в Картахене так ценят старые башмаки, как лауреат Нобелевской премии ночевал на скамейке и почему крепости не хватает памятника комару-освободителю.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: монастырь Ла-Попа — 5$ с человека, крепость Сан-Фелипе — 10$ с человека
  • По запросу мы можем провести экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
отель, аэропорт или круизный порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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