Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

День 1: Богота

Встреча в аэропорту и размещение в отеле выбранной категории.

День 2: Богота

Обзорный тур по Боготе. Посещение исторического центра города, дворца Сан Карлоса, церкви Сан Игнасио, площади Боливара, Капитолия. После пешеходной прогулки по городу, посещение Музея Золота и галереи Ботеро. Затем вы поднимитесь на фуникулере на гору Монсеррат, откуда открывается великолепная панорама на город! Возвращение в отель 🏨 3: Богота/Сипакира

После завтрака в отеле вы отправитесь на север Боготы, чтобы посетить Соляной Собор Сипакиры. Причудливая подсветка, лабиринты подземных соляных шахт еще никого не оставили равнодушным! По вашему желанию может быть организован спуск в настоящий соляной забой, где вы сможете почувствовать на себе тяжелый труд горняков. Обед в Сипакире, тур по городу. Возвращение в Боготу.

День 4: Богота/Летисия

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и перелет в сердце Амазонии, город 🏙️ Летисию. Встреча в аэропорту, размещение в отеле выбранной категории.

День 5: Летисия

Сегодня день приключений! После 30-и минутной прогулки вверх по течению Амазонки вы окажетесь в перуанских джунглях, где с помощью профессионального гида узнаете много интересных фактов о дождевом лесе, о возможности распространения звука на многие километры, понаблюдаете за животным миром сельвы, увидите обезьян, тропических бабочек и многое другое! После непродолжительной прогулки по джунглям вы прибудете в лодж. После обеда рыбалка 🐟 на пираний, прогулка 👣 по озеру на каноэ. Вечером возвращение в Летисию.

День 6: Летисия

После завтрака в отеле вы поплывете вверх по течению Амазонки до острова Обезьян. Прогулка по острову. Затем вы отправитесь на каноэ через затопленный лес 🌳 на поиски обезьян-капуцинов. С помощью профессиональных гидов вы сможете покормить обезьян прямо из рук! Обезьянки спустятся с деревьев, чтобы полакомиться бананами, которые гиды возьмут с собой. Только держите фрукты 🍉 крепче, обезьянки довольно проворные!

День 7: Летисия/Сан Андрес

Трансфер в отель и перелет на архипелег Сан Андрес, где вас ждет отдых на белоснежных пляжах карибского моря 🌊 8: Сан Андрес

Обзорный тур по острову. Посещение пещеры Моргана, природного морского гейзера Soplador и пляжа San Luis.

День 9: Сан Андрес

Сегодня вас ждет прогулка на лодке ⚓ и снорклинг, во время которого вы оцените подводный дикий мир Кариб. Многочисленные тропические рыбы, морские звезды, кораллы, губки, скаты, черепахи, — далеко не все, что вы увидите во время морской прогулки. Затем вы отдохнете на пляже Jhonny Cay, обед на пляже.

День 10: Сан Андрес

Завтрак в отеле. Свободный день

День 11: Сан Андрес/Богота

Трансфер в аэропорт и перелет в Боготу. Размещение в отеле.

День 12: Богота

Затврак в отеле. Свободное время, после обеда трансфер в аэропорт.