Мы проедем и пройдём по ключевым районам города — от современного центра и новых урбанистических пространств до колониальных уголков со старинными храмами и колоритными улицами.
Прокатимся на канатной дороге Metrocable — символе трансформации города, который соединяет центр с отдалёнными районами и дарит потрясающие виды.
Проникнем в культурное сердце Медельина — Музей Антиокии, настоящую сокровищницу искусства. В её центре — творения Фернандо Ботеро, самого известного художника страны.
Посетим площадь Ботеро с его знаменитыми бронзовыми скульптурами под открытым небом — их можно не только рассматривать, но и трогать!
Заглянем в район Коммуна 13 — когда-то олицетворение криминала и страха, а теперь — центр граффити, музыки и надежды.
Поговорим о трансформации Медельина: выясним, как город справлялся с травмой прошлого и преобразился через технологии, искусство и общественные инициативы.
Вы познакомитесь с локальной культурой и бытом, услышите реальные истории из жизни местных и поймёте, чем живёт современный Медельин.
Примерный тайминг:
9:00 — выезд из отеля или встреча у Музея Антиокии 9:20 — посещение Музея Антиокии 10:30 — дегустация кофе в кафе музея 11:00 — площадь Ботеро 12:00 — канатная дорога Метрокабле 13:30 — район Коммуна 13 15:00 — ориентировочное окончание экскурсии
Тайминг гибкий, т. к. зависит и от трафика на дорогах, и от ритма нашей прогулки.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная, проходит на авто Renault Duster
Проезд на канатке включён в стоимость
За дополнительную плату можно организовать экскурсию для большего числа людей на другом транспорте — подробности в переписке
Дополнительно оплачивается только вход в Музей Антиокии ($10 за чел.) и питание (по желанию)
Во время экскурсии настоятельно рекомендую использовать солнцезащитный крем
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Медельине
Провела экскурсии для 67 туристов
Я — профессиональный гид и организатор туров с профильным образованием (РУДН, г. Москва). Сейчас живу в Колумбии — стране, которая покорила меня своей природой, культурой и невероятно тёплыми людьми.
Колумбия — читать дальше
моя любовь и вдохновение. Глубоко изучаю её историю, традиции и скрытые уголки, чтобы делиться этим с путешественниками. Мои авторские маршруты — это не просто поездки, а живые, насыщенные впечатлениями путешествия, где вы увидите Колумбию такой, какой её знают только местные.
С радостью познакомлю вас с душой этой удивительной страны — от колониальных городков и джунглей Амазонии до андских вершин и карибских пляжей. Мой подход — это тепло, личное внимание и искреннее желание подарить вам незабываемое путешествие.