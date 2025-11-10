Мои заказы

Автопешеходная экскурсия по самому современному городу Колумбии - ещё недавно самому опасному
Эта экскурсия — не для тех, кто хочет «просто посмотреть». Она для желающих прочувствовать город: услышать, как он дышит, узнать, через что прошёл.

Я расскажу вам о сложной истории Медельина, нынешней повседневности и о том, чем гордятся местные жители. И покажу знаковые места — канатку Metrocable, Музей Антиокии, площадь Ботеро и Коммуну 13.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Мы проедем и пройдём по ключевым районам города — от современного центра и новых урбанистических пространств до колониальных уголков со старинными храмами и колоритными улицами.

Прокатимся на канатной дороге Metrocable — символе трансформации города, который соединяет центр с отдалёнными районами и дарит потрясающие виды.

Проникнем в культурное сердце Медельина — Музей Антиокии, настоящую сокровищницу искусства. В её центре — творения Фернандо Ботеро, самого известного художника страны.

Посетим площадь Ботеро с его знаменитыми бронзовыми скульптурами под открытым небом — их можно не только рассматривать, но и трогать!

Заглянем в район Коммуна 13 — когда-то олицетворение криминала и страха, а теперь — центр граффити, музыки и надежды.

Поговорим о трансформации Медельина: выясним, как город справлялся с травмой прошлого и преобразился через технологии, искусство и общественные инициативы.

Вы познакомитесь с локальной культурой и бытом, услышите реальные истории из жизни местных и поймёте, чем живёт современный Медельин.

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из отеля или встреча у Музея Антиокии
9:20 — посещение Музея Антиокии
10:30 — дегустация кофе в кафе музея
11:00 — площадь Ботеро
12:00 — канатная дорога Метрокабле
13:30 — район Коммуна 13
15:00 — ориентировочное окончание экскурсии

Тайминг гибкий, т. к. зависит и от трафика на дорогах, и от ритма нашей прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная, проходит на авто Renault Duster
  • Проезд на канатке включён в стоимость
  • За дополнительную плату можно организовать экскурсию для большего числа людей на другом транспорте — подробности в переписке
  • Дополнительно оплачивается только вход в Музей Антиокии ($10 за чел.) и питание (по желанию)
  • Во время экскурсии настоятельно рекомендую использовать солнцезащитный крем

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Медельине
Провела экскурсии для 67 туристов
Я — профессиональный гид и организатор туров с профильным образованием (РУДН, г. Москва). Сейчас живу в Колумбии — стране, которая покорила меня своей природой, культурой и невероятно тёплыми людьми. Колумбия —
читать дальше

моя любовь и вдохновение. Глубоко изучаю её историю, традиции и скрытые уголки, чтобы делиться этим с путешественниками. Мои авторские маршруты — это не просто поездки, а живые, насыщенные впечатлениями путешествия, где вы увидите Колумбию такой, какой её знают только местные. С радостью познакомлю вас с душой этой удивительной страны — от колониальных городков и джунглей Амазонии до андских вершин и карибских пляжей. Мой подход — это тепло, личное внимание и искреннее желание подарить вам незабываемое путешествие.

