Найдено 2 экскурсии в Медельине на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 4 часа 8 отзывов Индивидуальная Контрасты Медельина Узнать город, побывать в разных районах и выяснить, за что его любят экспаты со всего мира от €100 за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Hola, Медельин Автопешеходная экскурсия по самому современному городу Колумбии - ещё недавно самому опасному от €550 за всё до 3 чел.

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