Индивидуальная
Контрасты Медельина
Узнать город, побывать в разных районах и выяснить, за что его любят экспаты со всего мира
18 авг в 14:00
19 авг в 14:00
от €100 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Hola, Медельин
Автопешеходная экскурсия по самому современному городу Колумбии - ещё недавно самому опасному
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €550 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Медельину
Самые популярные экскурсии в Медельине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Медельину в августе 2026
Сейчас в Медельине можно забронировать 2 экскурсии от 100 до 550. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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