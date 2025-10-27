Мои заказы

Узнать город, побывать в разных районах и выяснить - правда ли тут опасно
Виды на горы, модные рестораны, уличная культура, дружелюбные местные — это всё Медельин! Он полон контрастов и может казаться как раем, так и адом. Мы исследуем престижный район, шумный центр и Коммуну 13, некогда внушающую страх. Эта прогулка — возможность познакомиться с городом и рассмотреть его в деталях. Но предупреждаю: моя любовь к этому месту заразительна!
Контрасты Медельина© Ирина
Описание экскурсии

Я давно живу в Медельине и хорошо знаю местные реалии, поэтому вы услышите не только историю, но и любопытные факты о современной Колумбии.

Итак, в нашей программе:

  • Тропический парк Ла Фронтера
  • Пространство Conmemorial Inflexion, где мы поговорим о тёмном периоде с 1984 по 1993 год
  • Престижный район Ла Фронтера — не туристический, но ухоженный. Вы удивитесь, как можно жить в Медельине!
  • Площадь со скульптурами Фернандо Ботеро. Вы увидите работы известного колумбийского художника. На площади многолюдно, но было бы несправедливо показывать только красивую сторону города контрастов
  • Коммуна 13 — некогда самый опасный район, ставший символом трансформации

Я расскажу:

  • О Колумбии в целом — чем страна привлекает путешественников и цифровых кочевников
  • Историю основания и развития города
  • Как противостояние между консерваторами и либералами привело к Гражданской войне
  • Чем отличаются местные жители пайса от жителей других регионов Колумбии
  • Какие блюда стоит попробовать
  • Почему надо быть осторожными со словом «chimba»
  • Какие слова и выражения характерны для Медельина

Кроме того, я дам вам рекомендации, куда ещё стоит сходить.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Между локациями мы будем перемещаться только на такси, либо совместим такси с поездкой на метро. Метро в Медельине наземное, можно насладиться прекрасными видами на город
  • Такси и метро оплачиваются отдельно, стоимость для группы 1–3 человек не превышает €15

Обратите внимание:

  • Стоимость экскурсии для 2 человек — €150
  • Стоимость экскурсии для 3–5 человек — €200
  • Стоимость для группы 6–8 человек — €250

Ирина
Ирина — ваш гид в Медельине
В течение нескольких лет я совмещала удаленную работу пиар-менеджером с путешествия по миру, пока не приехала в Колумбию и не осталась тут жить. Я всегда любила глубокие путешествия с погружением
читать дальше

в культуру, а прошлое организатора мероприятий в разных странах помогло мне реализовывать интересные маршруты с вниманием к деталям. От коротких экскурсий до многодневных туров — я покажу вам места, о которых вы читали в книгах и про которые смотрели передачи. Колумбия —это рай для искателей приключений, где можно почувствовать себя исследователем и первооткрывателем. Я умею влюблять в Колумбию, так как занимаюсь организацией туров и экскурсий из желания показать страну такой, какой увидела её я. Я из тех экспатов, кто полностью интегрируется в среду. 95% моего окружения — колумбийцы, поэтому когда я говорю о них, я опираюсь на личный каждодневный опыт общения с ними.

Отзывы и рейтинг

Максим
Максим
28 окт 2025
Экскурсия очень понравилась!
Включает основные достопримечательности города
Ирина интересно рассказала про историю Колумбии и Медельина, обсудили культуру местных людей и жизнь в Колумбии
Немного попробовали местный стритфуд
Так же получил хорошие рекомендации, что стоит ещё посмотреть, куда съездить и что попробовать
Рекомендую!

