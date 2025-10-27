Виды на горы, модные рестораны, уличная культура, дружелюбные местные — это всё Медельин! Он полон контрастов и может казаться как раем, так и адом. Мы исследуем престижный район, шумный центр и Коммуну 13, некогда внушающую страх. Эта прогулка — возможность познакомиться с городом и рассмотреть его в деталях. Но предупреждаю: моя любовь к этому месту заразительна!

Описание экскурсии

Я давно живу в Медельине и хорошо знаю местные реалии, поэтому вы услышите не только историю, но и любопытные факты о современной Колумбии.

Итак, в нашей программе:

Тропический парк Ла Фронтера

Пространство Conmemorial Inflexion , где мы поговорим о тёмном периоде с 1984 по 1993 год

Я расскажу:

О Колумбии в целом — чем страна привлекает путешественников и цифровых кочевников

Историю основания и развития города

Как противостояние между консерваторами и либералами привело к Гражданской войне

Чем отличаются местные жители пайса от жителей других регионов Колумбии

Какие блюда стоит попробовать

Почему надо быть осторожными со словом «chimba»

Какие слова и выражения характерны для Медельина

Кроме того, я дам вам рекомендации, куда ещё стоит сходить.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет

Между локациями мы будем перемещаться только на такси, либо совместим такси с поездкой на метро. Метро в Медельине наземное, можно насладиться прекрасными видами на город

Такси и метро оплачиваются отдельно, стоимость для группы 1–3 человек не превышает €15

Обратите внимание: