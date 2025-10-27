Виды на горы, модные рестораны, уличная культура, дружелюбные местные — это всё Медельин! Он полон контрастов и может казаться как раем, так и адом. Мы исследуем престижный район, шумный центр и Коммуну 13, некогда внушающую страх. Эта прогулка — возможность познакомиться с городом и рассмотреть его в деталях. Но предупреждаю: моя любовь к этому месту заразительна!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Я давно живу в Медельине и хорошо знаю местные реалии, поэтому вы услышите не только историю, но и любопытные факты о современной Колумбии.
Итак, в нашей программе:
- Тропический парк Ла Фронтера
- Пространство Conmemorial Inflexion, где мы поговорим о тёмном периоде с 1984 по 1993 год
- Престижный район Ла Фронтера — не туристический, но ухоженный. Вы удивитесь, как можно жить в Медельине!
- Площадь со скульптурами Фернандо Ботеро. Вы увидите работы известного колумбийского художника. На площади многолюдно, но было бы несправедливо показывать только красивую сторону города контрастов
- Коммуна 13 — некогда самый опасный район, ставший символом трансформации
Я расскажу:
- О Колумбии в целом — чем страна привлекает путешественников и цифровых кочевников
- Историю основания и развития города
- Как противостояние между консерваторами и либералами привело к Гражданской войне
- Чем отличаются местные жители пайса от жителей других регионов Колумбии
- Какие блюда стоит попробовать
- Почему надо быть осторожными со словом «chimba»
- Какие слова и выражения характерны для Медельина
Кроме того, я дам вам рекомендации, куда ещё стоит сходить.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Между локациями мы будем перемещаться только на такси, либо совместим такси с поездкой на метро. Метро в Медельине наземное, можно насладиться прекрасными видами на город
- Такси и метро оплачиваются отдельно, стоимость для группы 1–3 человек не превышает €15
Обратите внимание:
- Стоимость экскурсии для 2 человек — €150
- Стоимость экскурсии для 3–5 человек — €200
- Стоимость для группы 6–8 человек — €250
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Медельине
В течение нескольких лет я совмещала удаленную работу пиар-менеджером с путешествия по миру, пока не приехала в Колумбию и не осталась тут жить. Я всегда любила глубокие путешествия с погружениемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим
28 окт 2025
Экскурсия очень понравилась!
Включает основные достопримечательности города
Ирина интересно рассказала про историю Колумбии и Медельина, обсудили культуру местных людей и жизнь в Колумбии
Немного попробовали местный стритфуд
Так же получил хорошие рекомендации, что стоит ещё посмотреть, куда съездить и что попробовать
Рекомендую!
