Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

День 1: Богота

Встреча в аэропорту. Размещение в отеле выбранной категории.

День 2: Богота

После завтрака в отеле вы отправитесь на знакомство с колониальной Боготой, а начнете вы с исторического центра, посетите церковь ⛪ Сан Игнасио, Дворец Президента, площадь Боливара, Капитолий, а также музей 🖼 Золота и галерею всемирно известного художника и скульптора, Ботеро.

День 3: Богота/Сипакира/Вилья-де-Лейва

С утра вы изучите подземные лабиринты Соляного Собора в Сипакире. Собор внесен в список всемирного наследия ЮНЭСКО. Благодаря все время меняющийся подсветке, лабиринты Сипакиры оставят на вас неизгладимое впечатление! После посещения Собора, тур по городу. Прибытие в Вилья-де-Лейва.

День 4: Вилья-де-Лейва/Ракира/Богота/Армения

После завтрака в отеле посещение обсерватории Муиска «El Infiernito», музея Антонио Нариньо, знакомство с колониальным городом. Возвращение в Боготу, по пути посещение типичной колумбийской деревни Ракира. Перелет в Армению.

День 5: Армения

Сегодня вы познакомитесь с процессом производства кофе. Узнаете какие сорта кофе считаются истинно колумбийскими и какой кофе всегда занимает первые места на международных выставках. Дегустация кофе.

День 6: Армения/долина Кокора

Завтрак в отеле, после которого вы отправитесь в городок Саленто — старый центр производства кофе. Далее посещение долины Кокора, знаменитой самыми высокими пальмами в мире! Пальмы 🌴 в долине Кокора достигают высоты 60-и метров! Прогулка 👣 по долине.

День 7: Армения/Медельин

После завтрака в отеле трансфер в Медельин.

День 8: Медельин

Медельин — это второй по значимости город 🏙️ Колумбии, коммерческий и культурный центр. Знакомство с городом, посещение парка Ботеро, района Побладо, района ночной жизни Медельина. Вечером возвращение в отель 🏨 9: Медельин

Сегодня вы посетите гору Эль Пеньол, а также маленький типичный и живописный город у его подножья, Гуатапе. Вы подниметесь на самый верх Эль Пеньола, откуда насладитесь великолепной панорамой озера и его островов. После обеда возвращение в Медельин.

День 10: Медельин/Картахена

После завтрака в отеле трансфер в аэропорт и перелет в Картахену.

День 11: Картахена

Обзорный тур по Картахене вы начнете с района Бокагранде, современного района испанской Картахены. Картахена — город, основанный испанцами для вывоза золота и серебра из стран Южной Америки в Испанию. Посещение форта Сан Фелипе, старого города.

День 12: Картахена

Трансфер в порт и отплытие к архипелагу Росарио, расположенного в часе езды от Картахены. Целый день вы проведете на белых пляжах острова. Обед на острове 🏝️ 13: Картахена

Свободный день

День 14: Картахена/Богота

Трансфер в аэропорт, перелет в Боготу. Затем регистрация на рейс до Москвы.