Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Тур в Летисию

Гид S.
Гид S. – Гид из Медельина
Тур в Летисию
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $321 за человека

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Тур в Летисию
Тур в Летисию
День 1 Трансфер в аэропорт и перелёт в город 🏙️ Летисия, который распложен на стыке трех государств: Колумбии, Бразилии и Перу. После размещения в отеле, мы отправимся на другую сторону Амазонки, в Перу, чтобы попробовать севиче из самой большой пресноводной рыбы в мире — пираруку. День2 После завтрака мы совершим путешествие вверх по Амазонке к озеру Тарапото, откуда отправимся на знакомство с индейской общиной Македония. В течение дня мы совершим небольшой поход в джунгли, познакомимся с местными представителями флоры и фауны, а на закате понаблюдаем за розовыми дельфинами.
День 3 Сегодня нас ждет увлекательная поездка на остров 🏝️ Обезьян. После небольшой прогулки по джунглям, выйдем к живописному озеру, где нам предоставят снасти для ловли пираний. Если нам повезет, то именно здесь мы увидим анаконду или каймана. Далее на лодках проследуем в самое сердце сельвы, где обитают дикие обезьяны капуцины, которые совершенно не боятся людей. Любопытные обезьяны с удовольствием знакомятся туристами и будут очень благодарны, если Вы захватите для них бананы. Обед в лодже. Возвращение в Летисию.
Начало и место завершения
🚩 Medellin

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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