Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

День 1 Трансфер в аэропорт и перелёт в город 🏙️ Летисия, который распложен на стыке трех государств: Колумбии, Бразилии и Перу. После размещения в отеле, мы отправимся на другую сторону Амазонки, в Перу, чтобы попробовать севиче из самой большой пресноводной рыбы в мире — пираруку. День2 После завтрака мы совершим путешествие вверх по Амазонке к озеру Тарапото, откуда отправимся на знакомство с индейской общиной Македония. В течение дня мы совершим небольшой поход в джунгли, познакомимся с местными представителями флоры и фауны, а на закате понаблюдаем за розовыми дельфинами.

День 3 Сегодня нас ждет увлекательная поездка на остров 🏝️ Обезьян. После небольшой прогулки по джунглям, выйдем к живописному озеру, где нам предоставят снасти для ловли пираний. Если нам повезет, то именно здесь мы увидим анаконду или каймана. Далее на лодках проследуем в самое сердце сельвы, где обитают дикие обезьяны капуцины, которые совершенно не боятся людей. Любопытные обезьяны с удовольствием знакомятся туристами и будут очень благодарны, если Вы захватите для них бананы. Обед в лодже. Возвращение в Летисию.