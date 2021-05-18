Всё о Долиси

Полезная информация о Долиси

Что нужно знать о Долиси: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Долиси
19:1240
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКонго
Название городаДолиси
По-английскиDolisie
Столица регионаДолиси является столицей региона
Население города103 894 чел.
АэропортLoubomo DIS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Brazzaville
Средняя высота332 м. от уровня моря

Где находится Долиси на карте