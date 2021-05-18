Полезная информация о Долиси
Что нужно знать о Долиси: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Долиси
19:1240
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Конго
|Название города
|Долиси
|По-английски
|Dolisie
|Столица региона
|Долиси является столицей региона
|Население города
|103 894 чел.
|Аэропорт
|Loubomo DIS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Brazzaville
|Средняя высота
|332 м. от уровня моря