Всё о Конго

Полезная информация о Конго

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Флаг Конго
Флаг Конго
НазваниеКонго
Полное названиеРеспублика Конго
По-английскиRepublic of the Congo
СтолицаБраззавиль
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Центральная Африка)
Площадь342 000 км²
Население4 741 000 чел.
Телефонный код+242
Код ISOCG
Основной домен.CG
Соседние страны🇦🇴 Ангола🇬🇦 Габон🇨🇲 Камерун🇨🇫 ЦАР

Где находится Конго на карте

Конго фото страны
Конго

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