Полезная информация о Конго
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Флаг Конго
|Название
|Конго
|Полное название
|Республика Конго
|По-английски
|Republic of the Congo
|Столица
|Браззавиль
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Центральная Африка)
|Площадь
|342 000 км²
|Население
|4 741 000 чел.
|Телефонный код
|+242
|Код ISO
|CG
|Основной домен
|.CG
|Соседние страны
|🇦🇴 Ангола🇬🇦 Габон🇨🇲 Камерун🇨🇫 ЦАР
Где находится Конго на карте
Конго