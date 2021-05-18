Всё об Абенгуру

Полезная информация об Абенгуру

Что нужно знать об Абенгуру: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Абенгуру
18:1315
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаАбенгуру
По-английскиAbengourou
Столица регионаАбенгуру является столицей региона
Население города104 020 чел.
АэропортAbengourou OGO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота197 м. от уровня моря

Где находится Абенгуру на карте