Полезная информация об Абенгуру
Что нужно знать об Абенгуру: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Абенгуру
18:1315
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Кот д'Ивуар
|Название города
|Абенгуру
|По-английски
|Abengourou
|Столица региона
|Абенгуру является столицей региона
|Население города
|104 020 чел.
|Аэропорт
|Abengourou OGO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Abidjan
|Средняя высота
|197 м. от уровня моря