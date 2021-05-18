Полезная информация о Бондуку

Что нужно знать о Бондуку: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бондуку
19:4153
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаБондуку
По-английскиBondoukou
Столица регионаБондуку является столицей региона
Население города58 297 чел.
АэропортBondoukou BDK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота350 м. от уровня моря

Где находится Бондуку на карте