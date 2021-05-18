Полезная информация о Буаке
Что нужно знать о Буаке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Буаке
19:4159
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Кот д'Ивуар
|Название города
|Буаке
|По-английски
|Bouake
|Столица региона
|Буаке является столицей региона
|Население города
|567 481 чел.
|Аэропорт
|Bouake BYK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Abidjan
|Средняя высота
|339 м. от уровня моря