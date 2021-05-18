Полезная информация о Буаке

Что нужно знать о Буаке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Буаке
19:4159
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаБуаке
По-английскиBouake
Столица регионаБуаке является столицей региона
Население города567 481 чел.
АэропортBouake BYK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота339 м. от уровня моря

Где находится Буаке на карте