Полезная информация о Далое

Что нужно знать о Далое: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Далое
19:4205
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаДалоа
По-английскиDaloa
Столица регионаДалоа является столицей региона
Население города215 652 чел.
АэропортDaloa DJO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота262 м. от уровня моря

Где находится Далоа на карте