Полезная информация о Ганьое

Что нужно знать о Ганьое: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ганьое
20:4829
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаГаньоа
По-английскиGagnoa
Столица регионаГаньоа является столицей региона
Население города123 184 чел.
АэропортGagnoa GGN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота202 м. от уровня моря

Где находится Ганьоа на карте