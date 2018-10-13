Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Континент в миниатюре» — таково распространенное название острова Гран-Канария. И оно не случайно: остров отличается большим разнообразием ландшафтов, флоры и фауны. Перед вами предстанут и уникальные сосновые леса, и эвкалиптовые рощи. Вы исследуете ущелье Барранко-де-Гуайядеке и увидите скалу Роке-Нубло. Водные богатства представлены 13 водохранилищами, самое большое из них — Сория. За пустынные пейзажи отвечают дюны Маспаломас. Почувствуйте себя первооткрывателем Гран-Канарии.