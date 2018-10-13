Континент в миниатюре» — таково распространенное название острова Гран-Канария. И оно не случайно: остров отличается большим разнообразием ландшафтов, флоры и фауны. Перед вами предстанут и уникальные сосновые леса, и эвкалиптовые рощи. Вы исследуете ущелье Барранко-де-Гуайядеке и увидите скалу Роке-Нубло. Водные богатства представлены 13 водохранилищами, самое большое из них — Сория. За пустынные пейзажи отвечают дюны Маспаломас. Почувствуйте себя первооткрывателем Гран-Канарии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
- Ну, что-же, у нас с Вами целый день впереди, предлагаю осмотреть весь континент, не оставив ни одного уголка без внимания.
- Подождите-ка, мы вроде как, на острове, причем здесь континент? С этого момента чуть по-подробнее. «Континент в миниатюре», именно так очень часто называют остров Гран-Канария, уж больно разнообразна природа, ландшафт и климат третьего по размеру острова Канарского архипелага. Здесь есть всё, что может представить человек при слове континент. Леса, конечно же, хотите хвойные, состоящие из совершенно сказочного дерева — Канарской сосны или, если желаете, лиственные эвкалиптовые рощи, в которых Ваши лёгкие за каждый вдох будут возносить Вас до небес. Горы — обязательно! Буквально в двух шагах от Пико-де-лас-Ньебес, который является наивысшей точкой острова, находится уникальное творение природы, базальтовая скала Роке-Нубло, которая по совместительству ещё и выполняет функции символа острова. Если есть горы, должны быть и ущелья! И они, конечно же, здесь есть! К примеру, в одном из них, что носит название Барранко-де-Гуайядеке, расположена деревня, в которой не только дома, но и вся инфраструктура — магазины, кафе, рестораны и даже деревенская церковь находятся в пещерах. С водой на Гран-Канарии, в отличие от, например, Тенерифе, тоже полный порядок! Здесь расположено 13 водохранилищ, самое большое из которых — Сория имеет площадь 32,5 км. Пустыня здесь тоже имеется. Великолепные дюны Маспаломас, как филиал Сахары, передвигаются в одном им известном порядке у самой кромки Атлантического океана. А как Вам провал глубиной 216 метров! Эх, не знал О. Бендер о существовании этой красоты… Провал этот, не что иное, как кальдера Бандама — огромных размеров кратер, который сформировался в результате обрушения части вулкана около 5 тыс. лет назад. Что ещё? Крупнейший город Канарского архипелага, с более чем 500-летней историей, неразрывно связанной с такими именами, как, например, Христофор Колумб и с самым большим по товарообороту европейским портом, расположенным за пределами Еврозоны. А ещё, «аккорды реквиема в готическом стиле» — мистическая церковь Сан-Хуан, самый яркий и самый большой готический собор не только на Канарском архипелаге, но и во всей Атлантике. И, конечно же, многокилометровые пляжи с необычайно комфортным золотистым песком. Так почему-же не континент?
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Gran Canaria
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 окт 2018