Полезная информация о Корого
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Местное время в Корого
18:1321
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Кот д'Ивуар
|Название города
|Корого
|По-английски
|Korhogo
|Столица региона
|Корого является столицей региона
|Население города
|167 359 чел.
|Аэропорт
|Корого HGO
|Часовой пояс
|Africa/Abidjan
|Средняя высота
|360 м. от уровня моря
Где находится Корого на карте
Корого