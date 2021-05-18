Полезная информация о Корого

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Местное время в Корого
18:1321
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаКорого
По-английскиKorhogo
Столица регионаКорого является столицей региона
Население города167 359 чел.
АэропортКорого HGO
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота360 м. от уровня моря

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Корого

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