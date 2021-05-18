Полезная информация о Сан-Педро

Что нужно знать о Сан-Педро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Педро
20:4835
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаСан-Педро
По-английскиSan-Pedro
Столица регионаСан-Педро является столицей региона
Население города196 751 чел.
АэропортСан-Педро SPY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Сан-Педро на карте