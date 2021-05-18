Всё о Сассандре

Полезная информация о Сассандре

Что нужно знать о Сассандре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сассандре
20:4841
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаСассандра
По-английскиSassandra
Население города23 274 чел.
АэропортSassandra ZSS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота38 м. от уровня моря

Где находится Сассандра на карте