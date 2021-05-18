Полезная информация о Сассандре
Что нужно знать о Сассандре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сассандре
20:4841
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Кот д'Ивуар
|Название города
|Сассандра
|По-английски
|Sassandra
|Население города
|23 274 чел.
|Аэропорт
|Sassandra ZSS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Abidjan
|Средняя высота
|38 м. от уровня моря