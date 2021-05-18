Полезная информация о Сегеле

Что нужно знать о Сегеле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сегеле
18:1327
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаСегеле
По-английскиSeguela
Столица регионаСегеле является столицей региона
Население города51 157 чел.
АэропортSeguela SEO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота350 м. от уровня моря

Где находится Сегеле на карте