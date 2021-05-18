Полезная информация о Ямусукро

Что нужно знать о Ямусукро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ямусукро
18:1333
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаЯмусукро
По-английскиYamoussoukro
Это столицаЯмусукро является столицей Кот д'Ивуара
Население города194 530 чел.
АэропортYamoussoukro ASK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота214 м. от уровня моря

Где находится Ямусукро на карте