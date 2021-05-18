Полезная информация о Ямусукро
Что нужно знать о Ямусукро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ямусукро
18:1333
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Кот д'Ивуар
|Название города
|Ямусукро
|По-английски
|Yamoussoukro
|Это столица
|Ямусукро является столицей Кот д'Ивуара
|Население города
|194 530 чел.
|Аэропорт
|Yamoussoukro ASK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Abidjan
|Средняя высота
|214 м. от уровня моря