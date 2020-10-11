14 отзывов оставили туристы

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Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле

Познакомиться с одним из древнейших городов страны и полюбоваться его лучшими локациями

4.9
14 отзывов
Елена
Елена – Гид из Керчи
Два моря 🌊, песчаные пляжи, бескрайние степи, античные руины...

в Керченский полуостров влюбляешься! И я помогу вам в этом, показав город-герой Керчь.

Это объемная обзорная экскурсия ⛳ без множества дат и имен.

Вы буквально прикоснетесь к древностям города Пантикапей, погуляете по центру, подниметесь на гору Митридат и полюбуетесь крепостью Ени-Кале и Крымским мостом.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле

Что вас ожидает

Знаковые места Керчи
Знакомство с городом начнем с его сердца, площади Ленина. Вся классика здесь! Вы посетите древнейшую православную святыню на территории страны — нарядный Храм Иоанна Предтечи. Подниметесь на самую высокую точку Керчи — гору Митридат. Рассмотрите Обелиск Славы, символ нашего города, и узнаете о событиях, которым он посвящен. А еще по пути вы увидите мемориал Аджимушкайские каменоломни — музей 🖼 мужества и героизма советского народа. По предварительной договоренности его, конечно, можно посетить.

Руины древности и морские панорамы
Вы не просто изучите Керчь, но совершите путешествие сквозь эпохи — а как иначе в городе, которому две с половиной тысячи лет! Мы погуляем среди развалин античного города Пантикапей, поговорим о его расцвете и упадке. Я отвезу вас к уникальной усыпальнице — Царскому кургану, который сохранился в первозданном виде с 4 века до н. э. Отправимся и в Средневековье — к турецкой крепости Ени-Кале. А там красивейшие 🤩 виды и самое узкое место Керченского пролива. Кроме того, мы сделаем фото на скамейке Крымский мост с видом на Крымский мост 😃

Если вам захочется местных деликатесов и свежевыловленной рыбы, заедем на центральный рынок.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Ford Focus. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Царский курган — 120 руб. ; Аджимушкайские каменоломни — 400 руб. (посещение по предварительной договоренности)
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Провожу индивидуальные экскурсии по самому древнему городу Керчи и Керченскому полуострову на своем автомобиле. Знакомлю моих гостей (а все путешественники для меня именно гости) с уникальной историей Керчи. Показываю то, что обычно обходят стороной на других экскурсиях. Делюсь своей любовью и влюбляю вас.
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14 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Прекрасная экскурсия очень понравилась. Узнали много нового о Керчи. Елена очень хорошо ведёт экскурсию. Рассказывает много интересного. Всем рекомендуем данную экскурсию.
Андрей
10 октября 2020
Отличная обзорная экскурсия для тех кто никогда раньше не был в Керчи с познавательной целью. В том случае, если у вас есть возможность в неспешной режиме начать знакомиться с древнейшим российским городом и его окрестностями, то следует начать с этой короткой но емкой экскурсии, а затем уже составить план посещений понравившихся мест.
8 октября 2020
Отличная экскурсия - даёт полное представление об истории города, удобный маршрут. Мы были с детьми, и Елена прекрасно адаптировала материал так, чтобы им тоже не было скучно. Рекомендуем!
8 октября 2020
Елена любит и знает Керчь и Крым. История этих мест очень богатая, Хотелось бы еще больше живых рассказов, Спасибо
24 сентября 2020
Хорошее знакомство с городом, узнали его истоки зарождения, детям понравились древние раскопки, тем более можно было унести кусочек античности с собой. Елена старается, и у нее получается сделать экскурсию интересной и не утомительной. Спасибо Елене и желаем процветания в любимом занятии.
20 сентября 2020
В Керчи мы впервые и оказалось, что в городе и вокруг него много интересных и красивых мест! Лучше, если эта экскурсия будет в начале вашей поездки, тогда будет время посмотреть места по рекомендации гида, мы вот в день отъезда попали на экскурсию и не успели спуститься в каменоломни, а жаль. Удобно, что гид на машине и можно быстро перемещаться между объектами. Мы были вдвоём (+гид) и получается уютная и дружеская атмосферная. Получилось интересно, насыщено, с красивыми видами и фото, приятными сюрпризами от гида. Радует такой подход к своему городу и работе) Однозначно рекомендуем экскурсии с Еленой! 🌷
19 сентября 2020
Доброго времени суток! Елена - очень доброжелательный гид, ориентируется на интересы туристов, гибко подходит к формированию маршрута. Она находится в начале пути деятельности экскурсовода. Уверена, что со временем ее знания прирастут, и содержательная часть экскурсии станет ещё глубже. Впечатление от города остались самые благоприятные! Обязательно вернёмся сюда ещё, чтобы познакомиться с достопримечательностями. А в этом (нашем желании вернуться) большая заслуга и гида. Вообще, Керчь - город весьма недооценённый с точки зрения туризма. Даже не знаю, с каким другим российским городом его можно сравнить... Настолько он мощный в плане представления всех эпох, начиная с каменного века! Местное тур-сообщество должно больше его продвигать в российском масштабе! Всем успехов и доброго здоровья!
18 сентября 2020
Елена профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Было интересно и взрослым и детям. Спасибо за отлично проведенное время.
17 сентября 2020
Все понравилось, маршрут продуман. Много интересной полезной информации. Елена любит свой город и крым. Спасибо ей большое. Как бонус получили много фотографий, сделаныне ей.
17 сентября 2020
Вся экскурсия прошла на одном дыхании! Великолепные виды, масса культурно-исторических объектов, поражающие своей древностью и сохранностью, интересные исторические факты, порой до мурашек по коже, и все это в дружественной непринужденной обстановке. Если хотите окунуться в историю Керчи, то Елена будет прекрасным проводником!
16 сентября 2020
Хорошо
16 сентября 2020
Очень милый гид. Забрала нас с автовокзала и вернула туда же. С учётом нашего ограниченного времени составила экскурсию, чтобы успеть все показать. Во время экскурсии - приятные сюрпризы))
14 сентября 2020
Посетила экскурсию «Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле» с гидом Еленой. В Керчи была первый раз. Но за несколько часов сложилось ощущение полного знакомства с городом. В ходе экскурсии побывали в основных и знаковых местах города и окрестностей. Чувствуется, что Елена влюблена в свой город и в дело, которым занимается. Поэтому экскурсия наполнена не просто сухими фактами и датами, а интересными рассказами, историями, положительными эмоциями! Наделали кучу красивых фотографий, чтобы память об этом славном городе осталась не только в памяти. За что большое спасибо Елене. Если кто-то уже бывал в Керчи, то маршрут экскурсии можно заранее скорректировать с гидом. Елена рассказала и о многих других важных и красивых местах Крыма, которые стоит посетить. И, конечно, такая экскурсия небольшой компанией на автомобиле очень удобна, в отличии от огромных толп туристов! Спасибо команде сайта и Елене!
11 сентября 2020
Экскурсия очень понравилось. Гид Елена построила маршрут экскурсии очень грамотно и эргономично. Мы многое увидели и узнали благодаря нашему гиду. Спасибо большое Елена.

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