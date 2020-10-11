14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Знаковые места Керчи

Знакомство с городом начнем с его сердца, площади Ленина. Вся классика здесь! Вы посетите древнейшую православную святыню на территории страны — нарядный Храм Иоанна Предтечи. Подниметесь на самую высокую точку Керчи — гору Митридат. Рассмотрите Обелиск Славы, символ нашего города, и узнаете о событиях, которым он посвящен. А еще по пути вы увидите мемориал Аджимушкайские каменоломни — музей 🖼 мужества и героизма советского народа. По предварительной договоренности его, конечно, можно посетить.

Руины древности и морские панорамы

Вы не просто изучите Керчь, но совершите путешествие сквозь эпохи — а как иначе в городе, которому две с половиной тысячи лет! Мы погуляем среди развалин античного города Пантикапей, поговорим о его расцвете и упадке. Я отвезу вас к уникальной усыпальнице — Царскому кургану, который сохранился в первозданном виде с 4 века до н. э. Отправимся и в Средневековье — к турецкой крепости Ени-Кале. А там красивейшие 🤩 виды и самое узкое место Керченского пролива. Кроме того, мы сделаем фото на скамейке Крымский мост с видом на Крымский мост 😃

Если вам захочется местных деликатесов и свежевыловленной рыбы, заедем на центральный рынок.

Организационные детали