6 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Тайна царя Митридата

4.8
6 отзывов
Наталия В.
Наталия В. – Гид из Керчи
Пешеходная экскурсия ⛳ по центральной части города с 26вековой историей! Подъем на вершину г.

Митридат.

Посещение раскопок Акрополя Пантикапея - столицы ⭐️ Боспорского царства, основанного древними греками в 6 в до н.

э.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тайна царя Митридата
Тайна царя Митридата
На самой восточной точке Крымского полуострова, на степных берегах Боспора Киммерийского - как однажды был назван Керченский пролив - расположился один из самых древних городов Крыма - Керчь. По-праву его можно назвать "вечным". Поселения здесь были даже в каменном веке.
В древности Керчь была центром могущественного Боспорского царства. На современной территории города сохранились остатки древнегреческих городов Пантикапей, Нимфей, Тиритака и др. Здесь найдено около 1500 погребальных курганов, наиболее известные среди них: Царский, Золотой, Юз-Оба. Именно с находок из этих курганов начался интерес к городу в Царской России 19-го века. Тогда был организован музей 🖼 и стали проводиться регулярные археологические экспедиции.
Предлагаю Вам посетить раскопки акрополя столицы ⭐️ Боспорского Царства - города Пантикапей, что находится на самой вершине горы ⛰️, по праву носящей имя могущественного Понтийского царя Митридата VI Евпатора и прожить несколько часов жизнью древних греков.
Начало
🚩 Керчь, ул. Кирова, 1
Место завершения
🏁 Керчь, ул. Театральная, 36
Тайна царя Митридата
Тайна царя Митридата
Тайна царя Митридата
Тайна царя Митридата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия В.
Наталия В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Керчи

Озеро "Чокрак"
1 143
6 часов
Озеро "Чокрак"
1 отзыв
Пещеры Крыма из Керчи
3 429
13 часов
Пещеры Крыма из Керчи
Керчь — город 26 веков
10 000
4.5 часов
Керчь — город 26 веков