6 отзывов оставили туристы

На самой восточной точке Крымского полуострова, на степных берегах Боспора Киммерийского - как однажды был назван Керченский пролив - расположился один из самых древних городов Крыма - Керчь. По-праву его можно назвать "вечным". Поселения здесь были даже в каменном веке.

В древности Керчь была центром могущественного Боспорского царства. На современной территории города сохранились остатки древнегреческих городов Пантикапей, Нимфей, Тиритака и др. Здесь найдено около 1500 погребальных курганов, наиболее известные среди них: Царский, Золотой, Юз-Оба. Именно с находок из этих курганов начался интерес к городу в Царской России 19-го века. Тогда был организован музей 🖼 и стали проводиться регулярные археологические экспедиции.

Предлагаю Вам посетить раскопки акрополя столицы ⭐️ Боспорского Царства - города Пантикапей, что находится на самой вершине горы ⛰️, по праву носящей имя могущественного Понтийского царя Митридата VI Евпатора и прожить несколько часов жизнью древних греков.