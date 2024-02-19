Обзор панорамы современного города с вершины г. Митридат, видовая площадка на мост.

Мемориал воинской славы — символ несгибаемости духа защитников Керчи.

Шедевр мировой архитектуры IV в. до н. э. гробница Царский курган.

Пантикапей — свидетель расцвета и гибели Боспорского царства (V в до н. э. - VI в. н. э).

Крестово-купольный храм IX-XI вв. Святого Иоанна Предтечи. Важная информация:• Входные билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят.

Керчь интересна, в первую очередь, богатейшей историей, ведь это один из старейших городов мира. В Керчи причудливо сплетаются следы разных эпох, потому прогулки по этому городу так интересны. Вечный город-герой Керчь удовлетворит любопытство любителей военных тайн и античных приключений. Что вас ждет:• Подземная крепость (Музей славы советских защитников родины) Аджимушкайские каменоломни, где, базируясь в подземельях катакомб, боролись против врага советские войны, где впервые за время Второй мировой войны (ВОВ) фашистскими войсками было применено газовое и химическое оружие.