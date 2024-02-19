Погрузитесь в богатую историю одного из старейших городов мира — Керчи.
От подземной крепости и Аджимушкайских каменоломен, свидетельствующих о подвигах советских защитников, до мемориала воинской славы и гробницы Царского кургана, вы обнаружите следы разных эпох, смешанных в удивительной архитектурной мозаике города.
От подземной крепости и Аджимушкайских каменоломен, свидетельствующих о подвигах советских защитников, до мемориала воинской славы и гробницы Царского кургана, вы обнаружите следы разных эпох, смешанных в удивительной архитектурной мозаике города.
Ближайшие даты:
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Музей славы советских защитников родины
- Аджимушкайские каменоломни
- Обзор панорамы современного города с вершины г. Митридат
- Мемориал воинской славы
- Царский курган
- Пантикапей
- Крестово-купольный храм IX-XI вв. Святого Иоанна Предтечи
Описание
Керчь интересна, в первую очередь, богатейшей историей, ведь это один из старейших городов мира. В Керчи причудливо сплетаются следы разных эпох, потому прогулки по этому городу так интересны. Вечный город-герой Керчь удовлетворит любопытство любителей военных тайн и античных приключений. Что вас ждет:• Подземная крепость (Музей славы советских защитников родины) Аджимушкайские каменоломни, где, базируясь в подземельях катакомб, боролись против врага советские войны, где впервые за время Второй мировой войны (ВОВ) фашистскими войсками было применено газовое и химическое оружие.
- Обзор панорамы современного города с вершины г. Митридат, видовая площадка на мост.
- Мемориал воинской славы — символ несгибаемости духа защитников Керчи.
- Шедевр мировой архитектуры IV в. до н. э. гробница Царский курган.
- Пантикапей — свидетель расцвета и гибели Боспорского царства (V в до н. э. - VI в. н. э).
- Крестово-купольный храм IX-XI вв. Святого Иоанна Предтечи. Важная информация:• Входные билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки
- Транспорт
- Билеты в музеи
- Аджимушкайский музей - взр. 400р. / дет. 85р.
- Царский курган - взр. 130р., детский - бесплатно, + 500р. с группы за экскурсионное обслуживание сотрудниками музея
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренностиЗавершение: ул. Кирова, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Керчи
Индивидуальная
2 часа
Керчь сквозь столетия
Керчь площадь Ленина около памятника Ленину
Сегодня
Завтра
21 фев
22 фев
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Феодосии в Керчь
По согласованию с туристом в Феодосии
Сегодня
Завтра
21 фев
22 фев
20 000₽ за всё до 4 чел.