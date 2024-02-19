Вечный город-герой Керчь

Индивидуальная экскурсия в Керчи
Погрузитесь в богатую историю одного из старейших городов мира — Керчи.

От подземной крепости и Аджимушкайских каменоломен, свидетельствующих о подвигах советских защитников, до мемориала воинской славы и гробницы Царского кургана, вы обнаружите следы разных эпох, смешанных в удивительной архитектурной мозаике города.
Вечный город-герой Керчь
Вечный город-герой Керчь
Вечный город-герой Керчь
Ближайшие даты:
19
фев
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фев
21
фев
22
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Что вас ожидает:

  • Музей славы советских защитников родины
  • Аджимушкайские каменоломни
  • Обзор панорамы современного города с вершины г. Митридат
  • Мемориал воинской славы
  • Царский курган
  • Пантикапей
  • Крестово-купольный храм IX-XI вв. Святого Иоанна Предтечи

Описание

Керчь интересна, в первую очередь, богатейшей историей, ведь это один из старейших городов мира. В Керчи причудливо сплетаются следы разных эпох, потому прогулки по этому городу так интересны. Вечный город-герой Керчь удовлетворит любопытство любителей военных тайн и античных приключений. Что вас ждет:• Подземная крепость (Музей славы советских защитников родины) Аджимушкайские каменоломни, где, базируясь в подземельях катакомб, боролись против врага советские войны, где впервые за время Второй мировой войны (ВОВ) фашистскими войсками было применено газовое и химическое оружие.
  • Обзор панорамы современного города с вершины г. Митридат, видовая площадка на мост.
  • Мемориал воинской славы — символ несгибаемости духа защитников Керчи.
  • Шедевр мировой архитектуры IV в. до н. э. гробница Царский курган.
  • Пантикапей — свидетель расцвета и гибели Боспорского царства (V в до н. э. - VI в. н. э).
  • Крестово-купольный храм IX-XI вв. Святого Иоанна Предтечи. Важная информация:• Входные билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Транспорт
  • Билеты в музеи
  • Аджимушкайский музей - взр. 400р. / дет. 85р.
  • Царский курган - взр. 130р., детский - бесплатно, + 500р. с группы за экскурсионное обслуживание сотрудниками музея
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: ул. Кирова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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