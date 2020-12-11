Как добраться до Санта-Клары на самолёте
В Санта-Кларе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santa Clara Airport» вам не избежать
Список аэропортов Санта-Клары
- Санта-Клара SNUSanta Clara Airport
Самые дешёвые билеты в Санта-Клару из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.12.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|8 891
|17ч 54м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇺🇸Майами
|21 206
|24ч 28м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|21 629
|44ч 13м (⇵2)
|16.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|25 980
|34ч 1м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇲🇽Монтеррея
|28 353
|27ч 26м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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