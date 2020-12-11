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Летим в Санта-Клару

Как добраться до Санта-Клары на самолёте

В Санта-Кларе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santa Clara Airport» вам не избежать

Список аэропортов Санта-Клары

  1. Санта-Клара SNU
    Santa Clara Airport

Самые дешёвые билеты в Санта-Клару из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.12.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла8 89117ч 54м (⇵1)
11.12.2020из 🇺🇸Майами21 20624ч 28м (⇵1)
14.11.2020из 🇨🇦Торонто21 62944ч 13м (⇵2)
16.04.2021из 🇷🇺Москвы25 98034ч 1м (⇵2)
15.01.2021из 🇲🇽Монтеррея28 35327ч 26м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Санта-Клары