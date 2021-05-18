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Полезная информация о Санта Кларе

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Местное время в Санта Кларе
14:1405
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаСанта Клара
По-английскиSanta Clara
Столица регионаСанта Клара является столицей региона
Население города250 512 чел.
АэропортСанта-Клара SNU
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота126 м. от уровня моря

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