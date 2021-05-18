Полезная информация о Санта Кларе
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Местное время в Санта Кларе
14:1405
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Санта Клара
|По-английски
|Santa Clara
|Столица региона
|Санта Клара является столицей региона
|Население города
|250 512 чел.
|Аэропорт
|Санта-Клара SNU
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|126 м. от уровня моря
Где находится Санта Клара на карте
Санта Клара