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Что нужно знать о Кубе: 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 36 экскурсий
Флаг Кубы
Флаг Кубы
НазваниеКуба
Эмодзи флаг🇨🇺
Полное названиеРеспублика Куба
По-английскиCuba
СтолицаГавана
Статья о странеСтатья о Кубе
ГородаСписок городов
Фотографии78 фото
ВалютаКубинский песо
Площадь110 860 км²
Население11 236 348 чел.
Телефонный код+53
Код ISOCU
Основной домен.CU

Подробная статья

Куба
Куба — всё, что нужно знать туристу об Острове Свободы
Первое чем интересуется турист — где вообще находится Куба на карте мира, дорогие ли путевки и какие цены на отели. Дороговато конечно, но только из-за того, что Куба находится слишком далеко от нас, а в остальном на самом острове цены не такие высокие, но пляжи и отдых всё компенсируют

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