Полезная информация о Кубе
Что нужно знать о Кубе: 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 36 экскурсий
Флаг Кубы
|Название
|Куба
|Эмодзи флаг
|🇨🇺
|Полное название
|Республика Куба
|По-английски
|Cuba
|Столица
|Гавана
|Статья о стране
|Статья о Кубе
|Города
|Список городов
|Фотографии
|78 фото
|Валюта
|Кубинский песо
|Площадь
|110 860 км²
|Население
|11 236 348 чел.
|Телефонный код
|+53
|Код ISO
|CU
|Основной домен
|.CU
Подробная статья
Куба — всё, что нужно знать туристу об Острове Свободы
Первое чем интересуется турист — где вообще находится Куба на карте мира, дорогие ли путевки и какие цены на отели. Дороговато конечно, но только из-за того, что Куба находится слишком далеко от нас, а в остальном на самом острове цены не такие высокие, но пляжи и отдых всё компенсируют
Где находится Куба на карте
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