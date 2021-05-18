Полезная информация о Виллемстаде
Что нужно знать о Виллемстаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Виллемстаде
21:5023
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Кюрасао
|Название города
|Виллемстад
|По-английски
|Willemstad
|Это столица
|Виллемстад является столицей Кюрасао
|Население города
|125 000 чел.
|Часовой пояс
|America/Curacao
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Виллемстад на карте