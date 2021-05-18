Всё о Виллемстаде

Полезная информация о Виллемстаде

Что нужно знать о Виллемстаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Виллемстаде
21:5023
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКюрасао
Название городаВиллемстад
По-английскиWillemstad
Это столицаВиллемстад является столицей Кюрасао
Население города125 000 чел.
Часовой поясAmerica/Curacao
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Виллемстад на карте