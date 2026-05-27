Всего полдня — а впечатлений на целое путешествие.
Поднимемся на смотровую Намсай, чтобы увидеть известняковые горы и рисовые поля, ради которых все едут в Ванг-Вьенг. Заглянем в пещеру с буддийским святилищем внутри. И отдохнём в бирюзовой лагуне. Между локациями поедем на тук-туке, а местный гид расскажет о жизни лаосцев в прошлом и сегодня.
Описание экскурсии
Смотровая площадка Намсай — одна из самых известных в Лаосе. Небольшой подъём — и перед вами панорама карстовых гор, изумрудных рисовых полей и извилистых рек. Гид расскажет, как формировался этот ландшафт на протяжении миллионов лет и какую роль он играет в жизни местных общин.
Пещера Пхукам внутри горы с буддийским святилищем. Вы узнаете о сакральном значении этого места и других спрятанных под скалами пространств для молитвы и созерцания.
Голубая лагуна — вы отдохнёте и искупаетесь в бирюзовой воде в окружении джунглей и скал. А ещё услышите местные легенды и истории из жизни лаосцев.
Организационные детали
- Поездка проходит на тук-туке. Трансфер доступен для отелей, расположенных в радиусе 3 км от центра Ванг Вьенга. Если ваш отель находится за пределами этой зоны, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться о трансфере за доплату или месте встречи в городе.
- Билеты в пещеру Пхукам и Голубую лагуну №1 входят в стоимость. Питание и перекус — по желанию, за свой счёт
- Программа подойдёт людям со средним уровнем физической подготовки. Не рекомендуется при серьёзных нарушениях опорно-двигательного аппарата. Дети могут принять участие только вместе со взрослыми
- По договорённости за доплату организуем поездку в индивидуальном формате
- С вами будет англоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиха — Организатор в Ванге Вьенге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда местных жителей, которые родились и всю жизнь прожили здесь, в Ванг-Вьенге. Именно поэтому мы знаем каждый уголок нашего края: от истории и культуры до скрытых троп к
