Всего полдня — а впечатлений на целое путешествие. Поднимемся на смотровую Намсай, чтобы увидеть известняковые горы и рисовые поля, ради которых все едут в Ванг-Вьенг. Заглянем в пещеру с буддийским святилищем внутри. И отдохнём в бирюзовой лагуне. Между локациями поедем на тук-туке, а местный гид расскажет о жизни лаосцев в прошлом и сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Смотровая площадка Намсай — одна из самых известных в Лаосе. Небольшой подъём — и перед вами панорама карстовых гор, изумрудных рисовых полей и извилистых рек. Гид расскажет, как формировался этот ландшафт на протяжении миллионов лет и какую роль он играет в жизни местных общин.

Пещера Пхукам внутри горы с буддийским святилищем. Вы узнаете о сакральном значении этого места и других спрятанных под скалами пространств для молитвы и созерцания.

Голубая лагуна — вы отдохнёте и искупаетесь в бирюзовой воде в окружении джунглей и скал. А ещё услышите местные легенды и истории из жизни лаосцев.

Организационные детали