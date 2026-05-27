Мои заказы

Головокружительная красота Ванг-Вьенга (на английском языке)

Полюбоваться карстовыми горами, исследовать священную пещеру Пхукам и окунуться в Голубой лагуне
Всего полдня — а впечатлений на целое путешествие.

Поднимемся на смотровую Намсай, чтобы увидеть известняковые горы и рисовые поля, ради которых все едут в Ванг-Вьенг. Заглянем в пещеру с буддийским святилищем внутри. И отдохнём в бирюзовой лагуне. Между локациями поедем на тук-туке, а местный гид расскажет о жизни лаосцев в прошлом и сегодня.
Головокружительная красота Ванг-Вьенга (на английском языке)
Головокружительная красота Ванг-Вьенга (на английском языке)
Головокружительная красота Ванг-Вьенга (на английском языке)

Описание экскурсии

Смотровая площадка Намсай — одна из самых известных в Лаосе. Небольшой подъём — и перед вами панорама карстовых гор, изумрудных рисовых полей и извилистых рек. Гид расскажет, как формировался этот ландшафт на протяжении миллионов лет и какую роль он играет в жизни местных общин.

Пещера Пхукам внутри горы с буддийским святилищем. Вы узнаете о сакральном значении этого места и других спрятанных под скалами пространств для молитвы и созерцания.

Голубая лагуна — вы отдохнёте и искупаетесь в бирюзовой воде в окружении джунглей и скал. А ещё услышите местные легенды и истории из жизни лаосцев.

Организационные детали

  • Поездка проходит на тук-туке. Трансфер доступен для отелей, расположенных в радиусе 3 км от центра Ванг Вьенга. Если ваш отель находится за пределами этой зоны, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться о трансфере за доплату или месте встречи в городе.
  • Билеты в пещеру Пхукам и Голубую лагуну №1 входят в стоимость. Питание и перекус — по желанию, за свой счёт
  • Программа подойдёт людям со средним уровнем физической подготовки. Не рекомендуется при серьёзных нарушениях опорно-двигательного аппарата. Дети могут принять участие только вместе со взрослыми
  • По договорённости за доплату организуем поездку в индивидуальном формате
  • С вами будет англоговорящий гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиха
Сиха — Организатор в Ванге Вьенге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда местных жителей, которые родились и всю жизнь прожили здесь, в Ванг-Вьенге. Именно поэтому мы знаем каждый уголок нашего края: от истории и культуры до скрытых троп к
читать дальшеуменьшить

вьюпоинтам, лагунам и пещерам. Наши знания — это не просто сухая информация из путеводителей, а реальный опыт повседневной жизни в Лаосе. Мы с радостью делимся с гостями инсайдерскими фактами о местных традициях, безопасности и активном отдыхе. Мы решили лично встречать путешественников, потому что нам искренне нравится принимать гостей в нашем родном городе. Наша цель — помочь вам увидеть настоящий Ванг-Вьенг: аутентичный, безопасный и вдохновляющий. Мы гордимся возможностью знакомиться с людьми со всего мира и открывать для них красоту и культуру нашей родины.

Похожие экскурсии на «Головокружительная красота Ванг-Вьенга (на английском языке)»

Приключения на природе Ванг Вьенга: экскурсия с активным отдыхом
На машине
Прогулки на каяках
Багги
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Приключения на природе Ванг Вьенга: экскурсия с активным отдыхом
Всё самое интересное - сплав на каяках, багги по деревенским улочкам, хайкинг и бирюзовые лагуны
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$260 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ванге Вьенге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ванге Вьенге
от $52 за человека