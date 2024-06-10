Эта поездка — погружение в страну, нетронутую туристическим потоком, с девственно-красивой природой и нетривиальными маршрутами. Я отвезу вас в места, богатые всевозможными локациями — бирюзовыми водоёмами, местами для хайкинга, национальными парками. Вы насладитесь пейзажами, увидите настоящую деревенскую жизнь Лаоса и попробуете её на вкус.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сплав на каяках. Вы поплывёте на 2-местном каяке по мелководной реке Намсонг со слабым течением. Маршрут длиною в 5 км подойдёт даже тем, кто сядет в каяк впервые. Все участники получат спасательные жилеты, инструктор расскажет о технике безопасности и будет сопровождать на водной прогулке. Она продлится 2 часа (включая сбор и инструктаж).

Если вы не уверены в своих силах, можно сесть в один каяк с инструктором и даже не грести, а просто любоваться пейзажами.

Поездка на багги по сельской местности. До конца экскурсии это станет нашим транспортом. На багги мы будем передвигаться между локациями. Права для езды не нужны. Багги едет со скоростью 30–40 км/ч (быстрее он разогнаться не может). Вы максимально погрузитесь в местный быт. Проедете по живописным просёлочным дорогам мимо домов местных жителей, пасущихся коров и играющих детей.

Первая лагуна. Здесь вы сможете попробовать необычную уличную еду, прыгнуть в бирюзовую воду с вышки или просто поплавать. При необходимости вам дадут спасательные жилеты.

Пещера Золотого Краба. Внутри неё находится лежачий Будда. До самой пещеры будет крутой, но недолгий подъём — не более 10 минут.

Пик Намсай. Тут вас ждёт хайкинг вверх длительностью около получаса. Наша цель — обзорная площадка с прекрасным видом на долину Ванг Вьенга. Физически неподготовленным людям подъём может показаться сложным, поэтому пик возможно исключить из маршрута по вашему желанию.

Вторая лагуна. Здесь вас ждут вышки, зиплайн и прочие водные активности. Эта лагуна менее людная, чем первая, поэтому купаться тут комфортнее. А ещё в этой локации можно спокойно и хорошо пообедать.

Знакомство с Лаосом. Я выступлю своеобразным послом страны, открою вам Лаос и изменю стереотипы о нём. Мы поговорим о разных сторонах жизни — кратко об истории и много о современности, культурных особенностях лаосцев, языке, традициях и кухне. Сейчас самое лучшее время для посещения Лаоса, пока его ещё не успели облюбовать пакетные туристы, и вы можете насладиться страной в полной мере, без толп и очередей!

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида, аренда каяков, входные билеты в лагуны для группы до 3 человек

Дополнительно оплачиваются билеты в лагуны для группы свыше 3 человек — стоимость рассчитывается индивидуально, аренда багги — $60—70/на 4 чел., обед — по желанию

Экскурсия начнётся в отеле, если вы остановились в Ванг Вьенге, либо на вокзале, если вы едете из другого города. Я объясню, как добраться, и при необходимости помогу с покупкой билетов.

Важно!