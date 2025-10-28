Храмы и реликвии, загадочные артефакты и необычный религиозный парк, нетуристический музей и национальные символы.
Вы посетите особые места столицы, хранящие свои истории, мифы, легенды… И тайны, которые нам приоткроются — ведь мы будем не просто смотреть, а видеть.
Описание экскурсии
Храм-крепость Ват Сисакет: хроники веков
Представьте себе храм, переживший века и войны, сохранивший свою первозданную красоту. Ват Сисакет — именно такое место. Его стены, хранящие тысячи статуй Будды, видели королей и завоевателей, но остались нетронутыми.
Храм-музей Хо Пхра Кео: отблески былого величия
Когда-то здесь хранился Изумрудный Будда — величайшая святыня Лаоса. Сегодня он украшает Бангкок, но история его восхождения началась именно здесь, в Хо Пхра Кео. А ещё здесь хранится один из самых загадочных артефактов Лаоса — 2500-летний каменный горшок из Долины Кувшинов.
Ват Си Мыанг: традиции, живущие в настоящем
Самый посещаемый нетуристический храм страны. Место, где традиции и современность переплетаются в единое целое. Здесь можно увидеть, как местные жители чтят свои обычаи и верят в духов, а также самим принять участие в ритуалах, получить благословение или погадать.
COPE центр: память о войне, надежда на мир
Небольшой музей на территории старого французского госпиталя, где наглядно продемонстрированы последствия бомбардировок Лаоса во время Вьетнамской войны. Кусочек тёмной истории, скрытой от обычных путешественников.
Триумфальная арка Патусай: символ нации
Этот величественный монумент — не просто украшение города, это символ независимости Лаоса. Здесь можно узнать об истории его создания, архитектурных особенностях и городских легендах, связанных с этим местом.
Золотая ступа Тхат Луанг: сердце и душа Лаоса
Место, где сходятся история, вера и национальная идентичность. Тхат Луанг — не просто памятник, это духовная опора страны, священная реликвия и национальный символ.
Обед: знакомство с лаосской кухней
В традиционном лаосском ресторане можно попробовать блюда местной кухни, многие из которых связаны с легендами и мифами.
Будда-парк: сюрреалистический мир эксцентричного мистика
Плод воображения одного человека, духовного лидера и провидца. Его гигантские бетонные изваяния на первый взгляд кажутся порождением безумной фантазии, но в то же время несут в себе глубокий духовный смысл.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Hiace и все входные билеты
- Дополнительные расходы: обед