Мистический Вьентьян

Путешествие в глубь лаосской самобытности, где древние традиции и фольклор оживают на каждом шагу
Добро пожаловать в Лаос — страну, где время течёт медленнее, а история и культура переплетаются в единое целое.

Храмы и реликвии, загадочные артефакты и необычный религиозный парк, нетуристический музей и национальные символы.

Вы посетите особые места столицы, хранящие свои истории, мифы, легенды… И тайны, которые нам приоткроются — ведь мы будем не просто смотреть, а видеть.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Храм-крепость Ват Сисакет: хроники веков

Представьте себе храм, переживший века и войны, сохранивший свою первозданную красоту. Ват Сисакет — именно такое место. Его стены, хранящие тысячи статуй Будды, видели королей и завоевателей, но остались нетронутыми.

Храм-музей Хо Пхра Кео: отблески былого величия

Когда-то здесь хранился Изумрудный Будда — величайшая святыня Лаоса. Сегодня он украшает Бангкок, но история его восхождения началась именно здесь, в Хо Пхра Кео. А ещё здесь хранится один из самых загадочных артефактов Лаоса — 2500-летний каменный горшок из Долины Кувшинов.

Ват Си Мыанг: традиции, живущие в настоящем

Самый посещаемый нетуристический храм страны. Место, где традиции и современность переплетаются в единое целое. Здесь можно увидеть, как местные жители чтят свои обычаи и верят в духов, а также самим принять участие в ритуалах, получить благословение или погадать.

COPE центр: память о войне, надежда на мир

Небольшой музей на территории старого французского госпиталя, где наглядно продемонстрированы последствия бомбардировок Лаоса во время Вьетнамской войны. Кусочек тёмной истории, скрытой от обычных путешественников.

Триумфальная арка Патусай: символ нации

Этот величественный монумент — не просто украшение города, это символ независимости Лаоса. Здесь можно узнать об истории его создания, архитектурных особенностях и городских легендах, связанных с этим местом.

Золотая ступа Тхат Луанг: сердце и душа Лаоса

Место, где сходятся история, вера и национальная идентичность. Тхат Луанг — не просто памятник, это духовная опора страны, священная реликвия и национальный символ.

Обед: знакомство с лаосской кухней

В традиционном лаосском ресторане можно попробовать блюда местной кухни, многие из которых связаны с легендами и мифами.

Будда-парк: сюрреалистический мир эксцентричного мистика

Плод воображения одного человека, духовного лидера и провидца. Его гигантские бетонные изваяния на первый взгляд кажутся порождением безумной фантазии, но в то же время несут в себе глубокий духовный смысл.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Hiace и все входные билеты
  • Дополнительные расходы: обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваш гид во Вьентьяне
Приветствую! Меня зовут Элеонора, и я с удовольствием стану вашим проводником в мир культуры и традиций Лаоса. Живу здесь уже много лет, и эта страна стала для меня по-настоящему родной.
читать дальше

Я не просто показываю гостям красивые места, я помогаю им понять душу Лаоса. Я много путешествую по Лаосу, открывая для себя самые необычные места. Моя работа — это не просто экскурсии. Я занимаюсь этнографическими исследованиями: перевожу лаосские сказки и легенды, изучаю местные ритуалы и особенности религии. Мне интересно всё, что связано с историей и культурой этой удивительной страны. Со мной вы не просто увидите Лаос — вы почувствуете его. Я расскажу о традициях, которые передаются из поколения в поколение, о мифах и легендах, которые до сих пор живут в сердцах людей. Приглашаю вас в увлекательное путешествие, полное открытий и впечатлений!

Отзывы и рейтинг

Яна
28 окт 2025
Элеонора-ваш гид в Лаосе! И о большем даже не стоит беспокоиться. Комфортно, интересно, весело, информативно. Всем однозначно советую!
Элеонора-ваш гид в Лаосе! И о большем даже не стоит беспокоиться. Комфортно, интересно, весело, информативно. Всем однозначно советую!

