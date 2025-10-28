Добро пожаловать в Лаос — страну, где время течёт медленнее, а история и культура переплетаются в единое целое. Храмы и реликвии, загадочные артефакты и необычный религиозный парк, нетуристический музей и национальные символы. Вы посетите особые места столицы, хранящие свои истории, мифы, легенды… И тайны, которые нам приоткроются — ведь мы будем не просто смотреть, а видеть.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Храм-крепость Ват Сисакет: хроники веков

Представьте себе храм, переживший века и войны, сохранивший свою первозданную красоту. Ват Сисакет — именно такое место. Его стены, хранящие тысячи статуй Будды, видели королей и завоевателей, но остались нетронутыми.

Храм-музей Хо Пхра Кео: отблески былого величия

Когда-то здесь хранился Изумрудный Будда — величайшая святыня Лаоса. Сегодня он украшает Бангкок, но история его восхождения началась именно здесь, в Хо Пхра Кео. А ещё здесь хранится один из самых загадочных артефактов Лаоса — 2500-летний каменный горшок из Долины Кувшинов.

Ват Си Мыанг: традиции, живущие в настоящем

Самый посещаемый нетуристический храм страны. Место, где традиции и современность переплетаются в единое целое. Здесь можно увидеть, как местные жители чтят свои обычаи и верят в духов, а также самим принять участие в ритуалах, получить благословение или погадать.

COPE центр: память о войне, надежда на мир

Небольшой музей на территории старого французского госпиталя, где наглядно продемонстрированы последствия бомбардировок Лаоса во время Вьетнамской войны. Кусочек тёмной истории, скрытой от обычных путешественников.

Триумфальная арка Патусай: символ нации

Этот величественный монумент — не просто украшение города, это символ независимости Лаоса. Здесь можно узнать об истории его создания, архитектурных особенностях и городских легендах, связанных с этим местом.

Золотая ступа Тхат Луанг: сердце и душа Лаоса

Место, где сходятся история, вера и национальная идентичность. Тхат Луанг — не просто памятник, это духовная опора страны, священная реликвия и национальный символ.

Обед: знакомство с лаосской кухней

В традиционном лаосском ресторане можно попробовать блюда местной кухни, многие из которых связаны с легендами и мифами.

Будда-парк: сюрреалистический мир эксцентричного мистика

Плод воображения одного человека, духовного лидера и провидца. Его гигантские бетонные изваяния на первый взгляд кажутся порождением безумной фантазии, но в то же время несут в себе глубокий духовный смысл.

Организационные детали