Вьентьян за один день: самое интересное в столице Лаоса

Будда-парк, Тхат Луанг, Патусай - знаковые места и живая культура
Откройте для себя Вьентьян — неспешную и гостеприимную столицу Лаоса! Вы увидите главное: от буддийских святынь до следов колониальной истории, от монументальной арки Патусай до загадочного Будда-парка. Познакомитесь с духовной жизнью страны и узнаете, как устроен современный Лаос.
Вьентьян за один день: самое интересное в столице Лаоса© Елена
Вьентьян за один день: самое интересное в столице Лаоса© Елена
Вьентьян за один день: самое интересное в столице Лаоса© Елена

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Скульптурный Будда-парк с мистическими фигурами и многорукими богами.
  • Триумфальную арку Патусай — символ независимости Лаоса.
  • Золотую ступу Тхат Луанг — главную святыню страны.
  • Ват Си Мыанг — место народных обрядов и пожеланий, а также храмы Ват Сисакет и Хо Пра Кео.
  • Улицы Вьентьяна, где встречаются традиции и современность.
  • Музей Секретной войны (по желанию) — с картами, снарядами и судьбами мирных жителей.

Вы узнаете:

  • Как Будда, Шива и индуистские демоны оказались рядом в лаосском парке.
  • Чем лаосский буддизм отличается от тайского, камбоджийского и бирманского.
  • Как устроена жизнь лаосцев:.
сколько они зарабатывают, как выбирают спутника жизни и почему никогда никуда не спешат
  • Что едят в Лаосе, кроме риса и лапши — и где найти вкусную уличную еду

    • Организационные детали

    Поедем на автомобиле Neta, BYD или Toyota Hi.
    Ace
  • Мы будем посещать храмы, поэтому лучше надеть одежду с закрытыми плечами и коленями. Обувь перед входом в храм нужно снимать
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — около $50 за всё

    Елена
    Елена — ваш гид во Вьентьяне
    Провела экскурсии для 22 туристов
    Я живу в Лаосе с 2020 года, хорошо знаю его историю и современную жизнь. Люблю эту страну и, надеюсь, что вы тоже влюбитесь в неё за время нашей экскурсии!

    Отзывы и рейтинг

    С
    Сергей
    10 окт 2025
    Экскурсия очень понравилась. Дает полное представление о столице Лаоса. Особенная благодарность гиду Елене. Кладезь знаний и великолепный рассказчик. С ней время пролетело незаметно, при этом она сумела донести до меня массу интересной информации, не перегружая датами, цифрами и прочим, что практически сразу забывается (впрочем можно посмотреть в википедии). Обязательно найду возможность поехать с ней в путешествие в древнюю столицу Луангпхабанг.
    Елена
    Елена
    29 сен 2025
    Елена - очень квалифицированный специалист. Она заинтересованно и в то же время без излишней восторженности и преувеличений рассказывает о Лаосе. За время экскурсии мы узнали много и об истории, и о современной жизни лаосцев. Программа составлена так, что не заскучаешь. Всё динамично и продуманно.

