Откройте для себя Вьентьян — неспешную и гостеприимную столицу Лаоса! Вы увидите главное: от буддийских святынь до следов колониальной истории, от монументальной арки Патусай до загадочного Будда-парка. Познакомитесь с духовной жизнью страны и узнаете, как устроен современный Лаос.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Скульптурный Будда-парк с мистическими фигурами и многорукими богами.
- Триумфальную арку Патусай — символ независимости Лаоса.
- Золотую ступу Тхат Луанг — главную святыню страны.
- Ват Си Мыанг — место народных обрядов и пожеланий, а также храмы Ват Сисакет и Хо Пра Кео.
- Улицы Вьентьяна, где встречаются традиции и современность.
- Музей Секретной войны (по желанию) — с картами, снарядами и судьбами мирных жителей.
Вы узнаете:
- Как Будда, Шива и индуистские демоны оказались рядом в лаосском парке.
- Чем лаосский буддизм отличается от тайского, камбоджийского и бирманского.
- Как устроена жизнь лаосцев:.
сколько они зарабатывают, как выбирают спутника жизни и почему никогда никуда не спешат
Что едят в Лаосе, кроме риса и лапши — и где найти вкусную уличную еду
Организационные детали
Поедем на автомобиле Neta, BYD или Toyota Hi.Ace
Ace
Мы будем посещать храмы, поэтому лучше надеть одежду с закрытыми плечами и коленями. Обувь перед входом в храм нужно снимать Отдельно оплачиваются входные билеты — около $50 за всё
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид во Вьентьяне
Провела экскурсии для 22 туристов
Я живу в Лаосе с 2020 года, хорошо знаю его историю и современную жизнь. Люблю эту страну и, надеюсь, что вы тоже влюбитесь в неё за время нашей экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Дает полное представление о столице Лаоса. Особенная благодарность гиду Елене. Кладезь знаний и великолепный рассказчик. С ней время пролетело незаметно, при этом она сумела донести до меня массу интересной информации, не перегружая датами, цифрами и прочим, что практически сразу забывается (впрочем можно посмотреть в википедии). Обязательно найду возможность поехать с ней в путешествие в древнюю столицу Луангпхабанг.
Елена
29 сен 2025
Елена - очень квалифицированный специалист. Она заинтересованно и в то же время без излишней восторженности и преувеличений рассказывает о Лаосе. За время экскурсии мы узнали много и об истории, и о современной жизни лаосцев. Программа составлена так, что не заскучаешь. Всё динамично и продуманно.
