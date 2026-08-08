Найдено 4 экскурсии во Вьентьяне на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 5 часов 5 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Вьентьян за один день: самое интересное в столице Лаоса Будда-парк, Тхат Луанг, Патусай - знаковые места и живая культура от $220 за всё до 5 чел. На машине 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Мистический Вьентьян Путешествие в глубь лаосской самобытности, где древние традиции и фольклор оживают на каждом шагу Начало: В вашем отеле от $550 за всё до 4 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 6 чел. От золотой ступы до Будда-парка: большое знакомство с Вьентьяном Погрузиться в культуру Лаоса и увидеть главные символы столицы от $235 за всё до 6 чел. Пешая 6 часов Индивидуальная до 10 чел. Храмы и легенды Вьентьяна Начало: Ресторан Хоп Чай Деу во Вьентьяне $175 за всё до 10 чел.

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