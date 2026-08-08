Индивидуальная
до 5 чел.
Вьентьян за один день: самое интересное в столице Лаоса
Будда-парк, Тхат Луанг, Патусай - знаковые места и живая культура
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Вьентьян
Путешествие в глубь лаосской самобытности, где древние традиции и фольклор оживают на каждом шагу
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От золотой ступы до Будда-парка: большое знакомство с Вьентьяном
Погрузиться в культуру Лаоса и увидеть главные символы столицы
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от $235 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмы и легенды Вьентьяна
Начало: Ресторан Хоп Чай Деу во Вьентьяне
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вьентьяну
Самые популярные экскурсии во Вьентьяне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Вьентьяну в августе 2026
Сейчас во Вьентьяне можно забронировать 4 экскурсии от 175 до 550. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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