Все экскурсии в Вьентьяне
1 экскурсия в Вьентьяне, 2 отзыва, цены от $125 до $125. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Вьентьяне много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Лаосе как можно лучше
Вьентьян — врата в Лаос
Посмотреть на город глазами коренных жителей и проникнуться лаосской культурой на обзорной прогулке
На моей прогулке вы станете настоящим исследователем культуры Лаоса и участником экспедиции по его главному городу. Перед нами откроют двери буддийские храмы Пха Тхат Луанг, Симыанг, Пракео и Сисакет, разложат лучшие товары продавцы шелка на Утреннем рынке. Вы пройдете по культовым местам Вьентьяна, погрузитесь в историю страны и традиции местных жителей, поучаствуете в ритуальных обрядах и познаете истинные лаосские ценности.