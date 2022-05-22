Что вас ждет

Для тех, кто хочет погулять по лесу и берегу моря, лучше познать природу, архитектуру, историю, искусство Латвии, отдохнуть и вкусно поесть в одном из ресторанов Юрмалы.

Если вы приехали в Ригу, то обязательно стоит посетить и Юрмалу. В Юрмале море, широкий пляж, свежий воздух, лес величественных сосен, сказочно красивая дачная архитектура — всё это доставит вам много наслаждения.

К тому же во время экскурсии я покажу вам достопримечательности Юрмалы и познакомлю с историей одного из самых популярных курортов ещё во времена Российской империи и СССР.

План экскурсии

Я встречу туристов у башни с часами (на улице) на Рижском центральном железнодорожном вокзале (рядом вход в ресторан «Лидо»), купим билеты на поезд и пойдём на посадку. Поезда в Юрмалу занимает всего 30 минут. В пути мы увидим:

где находились шведские фортификационные сооружения XVII века,

Национальная библиотеку — самую величественную новостройку Латвии за последние 30 лет,

Дом детства и юности инженера Фридриха Цандера (1887-1933), пионера советского ракетостроения, создателя первой советской ракеты и учителя Сергея Королева.

В Юрмале увидим памятник поэтам Янису Райнису и Аспазии.

Посетим экспозицию Юрмальского городского музея. Узнаем об истории города-курорта за последние 250 лет. Затем поднимемся на второй этаж, где проходят выставки местных и зарубежных художников и скульпторов. Музей бесплатный.

Мы погуляем по пешеходной улице Йомас, где расположено множество магазинов, бутиков, кафе и ресторанов. Выйдем к морю у концертного зала «Юрмала», где проходят эстрадные и классические концерты. В частности, здесь проходили КВН и фестиваль «Новая волна».

Прогуляемся по пляжу у самой кромки воды и, если повезёт, найдём кусочки золотистого янтаря, что море выкидывает из морских глубин.

Затем мы вернёмся на станцию Майори, где туристы могут вернуться с гидом в Ригу или же остаться в Юрмале и вкусно пообедать в одном из многочисленных ресторанов, а затем самостоятельно на поезде вернуться в Ригу.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

посещение музея Юрмалы.

Туристы оплачивают самостоятельно: