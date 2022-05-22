Для тех, кто хочет погулять по лесу и берегу моря, лучше познать природу, архитектуру, историю, искусство Латвии, отдохнуть и вкусно поесть в одном из ресторанов Юрмалы.
Если вы приехали в Ригу, то обязательно стоит посетить и Юрмалу. В Юрмале море, широкий пляж, свежий воздух, лес величественных сосен, сказочно красивая дачная архитектура — всё это доставит вам много наслаждения.
К тому же во время экскурсии я покажу вам достопримечательности Юрмалы и познакомлю с историей одного из самых популярных курортов ещё во времена Российской империи и СССР.
План экскурсии
Я встречу туристов у башни с часами (на улице) на Рижском центральном железнодорожном вокзале (рядом вход в ресторан «Лидо»), купим билеты на поезд и пойдём на посадку. Поезда в Юрмалу занимает всего 30 минут. В пути мы увидим:
где находились шведские фортификационные сооружения XVII века,
Национальная библиотеку — самую величественную новостройку Латвии за последние 30 лет,
Дом детства и юности инженера Фридриха Цандера (1887-1933), пионера советского ракетостроения, создателя первой советской ракеты и учителя Сергея Королева.
В Юрмале увидим памятник поэтам Янису Райнису и Аспазии.
Посетим экспозицию Юрмальского городского музея. Узнаем об истории города-курорта за последние 250 лет. Затем поднимемся на второй этаж, где проходят выставки местных и зарубежных художников и скульпторов. Музей бесплатный.
Мы погуляем по пешеходной улице Йомас, где расположено множество магазинов, бутиков, кафе и ресторанов. Выйдем к морю у концертного зала «Юрмала», где проходят эстрадные и классические концерты. В частности, здесь проходили КВН и фестиваль «Новая волна».
Прогуляемся по пляжу у самой кромки воды и, если повезёт, найдём кусочки золотистого янтаря, что море выкидывает из морских глубин.
Затем мы вернёмся на станцию Майори, где туристы могут вернуться с гидом в Ригу или же остаться в Юрмале и вкусно пообедать в одном из многочисленных ресторанов, а затем самостоятельно на поезде вернуться в Ригу.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида,
посещение музея Юрмалы.
Туристы оплачивают самостоятельно:
билеты на поезд для туристов и гида,
питание.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Посещение музея Юрмалы
Что не входит
Билеты на поезд для туристов и гида
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: у часов на ЦЕНТР.Ж.Д. вокзале, Stacijas laukums 2
Завершение: Stacijas laukums 2, Riga
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, кроме субботы. В любое время с 9.00 до 18.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Риге
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