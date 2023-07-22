Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Юрмалы

Лучшее время для посещения природного парка Рагакапа - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа раскрывается во всей красе. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться парком, хотя температура может быть ниже. В остальное время года, несмотря на более прохладные условия, парк остаётся доступным, но следует учитывать возможные погодные ограничения.

отдых на диком пляже и посещение летней дачи знаменитых литераторов Райниса и Аспазии сделают этот день незабываемым. Также предусмотрено посещение городского музея с выставкой открыток и купальников начала 20 века. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже узнать историю и культуру Юрмалы, насладиться природой и провести время с пользой

Описание экскурсии

Знакомство с рыбацким бытом и мастер-классы

Вы осмотрите старинные домики рыбаков в бывшем колхозе Победа и узнаете об их образе жизни. Я покажу, чем обрабатывали землю и инструменты, на которых плели веревки и сети, а также, где хранили и коптили рыбу. Расскажу о первых мореходных училищах в Латвии и их основателе Кришьянисе Валдемарсе, о рижской судоверфи и о том, как далеко еще в 17 веке плавали суда курляндского герцога Якова. А при желании вы сможете поучаствовать в мастер-классах: научитесь плести сети, походите на ходулях, покоптите салаку — нашу «балтийскую селедку» — и оцените ее божественный вкус.

Заповедная природа Юрмалы

Затем вы прогуляетесь по самым высоким дюнам в городе, покрытым сплошь сосновым лесом. Я покажу тропу насекомых и местные растения, расскажу о латвийской природе и целебных свойствах ее даров. А на диком пляже вы насладитесь уединенными местами рижского взморья.

Летняя дача прославленных литераторов

Позднее вы отправитесь на самую известную пешеходную улочку Йомас в поисках сувениров и атмосферных кафе. Здесь же вы посетите дом-музей самой романтичной супружеской пары Латвии — Райниса и Аспазии, узнаете секрет их долговечной любви к друг другу и Юрмале. Осмотрите типичный для начала 20 века летний домик с мансардой и познакомитесь с редким образцом деревянного модерна, где, в отличие от многих других построек этого типа, сохранились старинные интерьеры.

Курортные традиции

В городском музее вы посетите выставку открыток начала 20 века, купальников и разных аксессуаров, характерных для курортов того времени. Узнаете об определенных часах купания для мужчин и женщин, и о том, когда стало невозможным купаться без специальных костюмов. Кроме того, вы услышите о докторе Нордштеме, его волшебных методах лечения русских артистов и санатории, который местные крестьяне называли тюрьмой.

Организационные детали