Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Юрмалы

Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы

Узнать о рыбацком быте и курортных традициях, открыть заповедные места и редкие старинные интерьеры

Виктория
Виктория – Гид из Юрмалы
В этнографическом комплексе вы узнаете о прошлой жизни местных рыбаков, осмотрите традиционные домики, инструменты и коптильни, научитесь плести сети и коптить салаку.

Услышите о первых мореходных училищах и рижской судоверфи.

А также прогуляетесь 👣 по самым высоким дюнам Юрмалы, отдохнете на диком пляже и посетите летнюю дачу знаменитых литераторов.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Экскурсия

€14 за человека

Заказать экскурсию
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы

Что вас ожидает

Знакомство с рыбацким бытом и мастер-классы
Вы осмотрите старинные домики рыбаков в бывшем колхозе Победа и узнаете об их образе жизни. Я покажу, чем обрабатывали землю и инструменты, на которых плели веревки и сети, а также, где хранили и коптили рыбу 🐟. Расскажу о первых мореходных училищах в Латвии и их основателе Кришьянисе Валдемарсе, о рижской судоверфи и о том, как далеко еще в 17 веке плавали суда курляндского герцога Якова. А при желании вы сможете поучаствовать в мастер-классах: научитесь плести сети, походите на ходулях, покоптите салаку — нашу «балтийскую селедку» — и оцените ее божественный вкус.

Заповедная природа Юрмалы
Затем вы прогуляетесь 👣 по самым высоким дюнам в городе, покрытым сплошь сосновым лесом. Я покажу тропу насекомых и местные растения, расскажу о латвийской природе и целебных свойствах ее даров. А на диком пляже вы насладитесь уединенными местами рижского взморья.

Летняя дача прославленных литераторов
Позднее вы отправитесь на самую известную пешеходную улочку Йомас в поисках сувениров и атмосферных кафе. Здесь же вы посетите дом-музей 🖼 самой романтичной супружеской пары Латвии — Райниса и Аспазии, узнаете секрет их долговечной любви к друг другу и Юрмале. Осмотрите типичный для начала 20 века летний домик с мансардой и познакомитесь с редким образцом деревянного модерна, где, в отличие от многих других построек этого типа, сохранились старинные интерьеры.

Курортные традиции
В городском музее вы посетите выставку открыток начала 20 века, купальников и разных аксессуаров, характерных для курортов того времени. Узнаете об определенных часах купания для мужчин и женщин, и о том, когда стало невозможным купаться без специальных костюмов. Кроме того, вы услышите о докторе Нордштеме, его волшебных методах лечения русских артистов и санатории, который местные крестьяне называли тюрьмой.

Организационные детали

  • В стоимость не включено: транспортные расходы (50-60 евро), копчение и дегустация рыбы (1 евро), билет 🎫 в дом-музей 🖼 Райниса и Аспазии (1-2 евро)
  • Мастер-классы по плетению сетей, народные игры, копчение и дегустация рыбы проводятся только по четвергам и в летний период
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я профессиональный гид, искусствовед. Родилась и живу в Риге, очень люблю путешествовать, вдохновляюсь новыми местами и людьми. Меня с детства впечатляли узкие улочки, средневековые башни, готические шпили Старой Риги. Всегда хотелось узнать о них больше, изучить новые страницы истории родного города. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Юрмалы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей⚙️Необычные🏡Выездные

Еще несколько необычных экскурсий в Юрмале

По Юрмале на велосипеде!
От 90
3 часа
По Юрмале на велосипеде!
15 отзывов
Облик и атмосфера латвийского курорта на дружеской прогулке
У нас ещё много экскурсий 😎 в Юрмале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Юрмале