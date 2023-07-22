Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Юрмалы

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Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы

Прогулка по Юрмале: старинные дома, дюны и сосновый лес. Увлекательная экскурсия с посещением музеев и мастер-классов по плетению сетей
В этнографическом комплексе Природного парка Рагакапа можно узнать о жизни местных рыбаков, осмотреть традиционные домики, инструменты и коптильни. Участники экскурсии научатся плести сети и коптить салаку.

Прогулка по высоким дюнам Юрмалы,
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отдых на диком пляже и посещение летней дачи знаменитых литераторов Райниса и Аспазии сделают этот день незабываемым. Также предусмотрено посещение городского музея с выставкой открыток и купальников начала 20 века.

Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже узнать историю и культуру Юрмалы, насладиться природой и провести время с пользой

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Этнографический комплекс и мастер-классы
  • 🏖 Прогулка по высоким дюнам и дикий пляж
  • 📚 Посещение дачи Райниса и Аспазии
  • 🖼 Выставка открыток и купальников в городском музее
  • 🎣 Уникальная возможность научиться плести сети и коптить рыбу

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения природного парка Рагакапа - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа раскрывается во всей красе. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться парком, хотя температура может быть ниже. В остальное время года, несмотря на более прохладные условия, парк остаётся доступным, но следует учитывать возможные погодные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы

Что можно увидеть

  • Этнографический комплекс
  • Дом-музей Райниса и Аспазии
  • Городской музей Юрмалы

Описание экскурсии

Знакомство с рыбацким бытом и мастер-классы

Вы осмотрите старинные домики рыбаков в бывшем колхозе Победа и узнаете об их образе жизни. Я покажу, чем обрабатывали землю и инструменты, на которых плели веревки и сети, а также, где хранили и коптили рыбу. Расскажу о первых мореходных училищах в Латвии и их основателе Кришьянисе Валдемарсе, о рижской судоверфи и о том, как далеко еще в 17 веке плавали суда курляндского герцога Якова. А при желании вы сможете поучаствовать в мастер-классах: научитесь плести сети, походите на ходулях, покоптите салаку — нашу «балтийскую селедку» — и оцените ее божественный вкус.

Заповедная природа Юрмалы

Затем вы прогуляетесь по самым высоким дюнам в городе, покрытым сплошь сосновым лесом. Я покажу тропу насекомых и местные растения, расскажу о латвийской природе и целебных свойствах ее даров. А на диком пляже вы насладитесь уединенными местами рижского взморья.

Летняя дача прославленных литераторов

Позднее вы отправитесь на самую известную пешеходную улочку Йомас в поисках сувениров и атмосферных кафе. Здесь же вы посетите дом-музей самой романтичной супружеской пары Латвии — Райниса и Аспазии, узнаете секрет их долговечной любви к друг другу и Юрмале. Осмотрите типичный для начала 20 века летний домик с мансардой и познакомитесь с редким образцом деревянного модерна, где, в отличие от многих других построек этого типа, сохранились старинные интерьеры.

Курортные традиции

В городском музее вы посетите выставку открыток начала 20 века, купальников и разных аксессуаров, характерных для курортов того времени. Узнаете об определенных часах купания для мужчин и женщин, и о том, когда стало невозможным купаться без специальных костюмов. Кроме того, вы услышите о докторе Нордштеме, его волшебных методах лечения русских артистов и санатории, который местные крестьяне называли тюрьмой.

Организационные детали

  • В стоимость не включено: транспортные расходы (50-60 евро), копчение и дегустация рыбы (1 евро), билет в дом-музей Райниса и Аспазии (1-2 евро)
  • Мастер-классы по плетению сетей, народные игры, копчение и дегустация рыбы проводятся только по четвергам и в летний период

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Юрмале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 528 туристов
Меня зовут Виктория, я профессиональный гид, искусствовед. Родилась и живу в Риге, очень люблю путешествовать, вдохновляюсь новыми местами и людьми. Меня с детства впечатляли узкие улочки, средневековые башни, готические шпили Старой Риги. Всегда хотелось узнать о них больше, изучить новые страницы истории родного города. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Прекрасная экскурсия в природный парк Рагакапа! Нам очень повезло попасть на первый после трехлетнего перерыва мастер-класс по копчению рыбы! Виктория рассказала много интересных фактов из жизни рыбаков, мы с удовольствием
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прогулялись по лесу - даже погода благоволила нам, удержавшись от дождя! Вторая часть экскурсии была посвящена светской жизни Юрмалы, начиная с 19 века - Виктория зачитывала нам отзывы Леонида Андреева о курортной жизни Юрмалы начала 20 века, показывала фото - мы прямо погрузились в это время! Было очень здорово! Завершили нашу экскурсию в музее Юрмалы, где представлена история создания курорта и современная живопись, где вся наша семья проголосовала стикерами за понравившуюся картину. Виктория рекомендовала нам попробрвать латышские бдюда - особенно мне понравился хлебный суп! Большое спасибо за чудесный день, Виктория!

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в
Виктория очень приятный в общении человек, но не профессиональный гид. Я заказывала экскурсию для того, чтобы больше узнать о Юрмале. Честно говоря, особо ничего не узнала. Рыбацкая деревня скорее детское
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развлечение, по самой Юрмале гуляли минут 20. О купальне прочитала уже позже в википедии. В таком виде эта экскурсия не имеет смысла для тех, кто уже не в первый раз приезжает в Латвию

Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Здравствуйте!

У меня есть лицензия и я профессиональный гид по Юрмале.

Час, проведенный в Рыболовецком поселке, был частью экскурсии по Юрмале. Бывший
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рыболовецкий посёлок Рага капа, нынешний музей под открытым небом, является частью города Юрмалы, это сейчас как район Юрмалы, а не какой- то отдельный посёлок. Я рассказывала, что в 1959 году множество рыболовецких поселков объединились в город Юрмала. После этого мы посетили центр города, вышли к морю и прогулялись по пешеходной улице.

Экскурсия была заказана за день до ее проведения, и я могла провести ее только во второй половине дня. Объем информации, который сообщает гид, не всегда запоминается полностью. Поэтому комментарии о том, что "ничего не узнали нового","развлечение для детей" и "непрофессиональный гид" не соответствуют действительности и обесценивают экскурсию, музей и работу гида. Экскурсия длилась около 2 - 2,5 часов, и утверждение, что "погуляли 20 минут", также неверно. Очень жаль, что вместо конструктивного диалога приходится сталкиваться с негативными отзывами.

Виктория

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J
vsio bylo super
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