Y Yuliya 5

Это был день рождения моего мужа. И экскурсию мы планировали очень задолго до приезда в Латвию. Еще в то самое время, когда погода по прогнозу должна была быть волшебно теплой. То, что называется "Золотая осень". Однако по прибытию нас встретила Рига температурой +6 и проливными дождями, что очень омрачило наше пребывание. И вот долгожданный день настал. Мы созвонились с Анастасией и энтузиазм как с нашей стороны, так и со стороны Анастасии был не велик. Однако мы решили, что хуже все равно не будет и рискнули взять велики и отправиться на экскурсию. Да было мокро, временами руки примерзали к рулю, брюки промокли насквозь, НО… Я скажу вам, что это было очень круто! Это то, что на самом деле, сделало нам отличное настроение в этот день, да и, наверное, в эту поездку. Анастасия организовала нам дождевики и везла нас красивейшими тропами через лес, через фантастически живописную местность, где воздух хотелось есть ложкой, рассказывая при этом интересные истории. Мы очень благодарны, за прекрасно проведенный день. Это по истине очень приятные воспоминания. Спасибо огромное Анастасии за смелость все-таки провести эту экскурсию.