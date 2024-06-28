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рассказала много интересных фактов из жизни рыбаков, мы с удовольствием прогулялись по лесу - даже погода благоволила нам, удержавшись от дождя! Вторая часть экскурсии была посвящена светской жизни Юрмалы, начиная с 19 века - Виктория зачитывала нам отзывы Леонида Андреева о курортной жизни Юрмалы начала 20 века, показывала фото - мы прямо погрузились в это время! Было очень здорово! Завершили нашу экскурсию в музее Юрмалы, где представлена история создания курорта и современная живопись, где вся наша семья проголосовала стикерами за понравившуюся картину. Виктория рекомендовала нам попробрвать латышские бдюда - особенно мне понравился хлебный суп! Большое спасибо за чудесный день, Виктория!