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Экскурсии в Юрмале

Найдено 7 экскурсий в Юрмале на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Прогулка по Юрмале: старинные дома, дюны и сосновый лес. Увлекательная экскурсия с посещением музеев и мастер-классов по плетению сетей
Начало: В вашем отеле
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €67 за всё до 6 чел.
Город-курорт Юрмала
Пешая
На автобусе
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Город-курорт Юрмала
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€80 за всё до 10 чел.
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Пешая
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€115 за всё до 10 чел.
Кемери - курорт с историей
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€75 за всё до 10 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота
Пешая
На автобусе
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€75 за всё до 10 чел.
Юрмала: курортный роман
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Юрмала: курортный роман
Начало: У Юрмальского глобуса
€110 за человека
Рига - Юрмала. Два города, одно путешествие
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рига - Юрмала. Два города, одно путешествие
Начало: По договорённости или у отеля
Расписание: по договоренности
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Город-курорт Юрмала
Хочу выразить благодарность гиду Александре Волковой за великолепно проведённую экскурсию. Настолько увлечённо, интересно и грамотно была подана информация об истории
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Юрмалы, о разных эпохах, событиях, людях! Александра показала самые красивые и интересные места, познакомила с домами, в которых жили знаменитые люди и поведала истории их жизненные истории. Рассказы Александры не только интересны, они еще и поучительны и надолго останутся в моей памяти.
Евгения Кириллова

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E
Город-курорт Юрмала
Хочу выразить благодарность гиду Александре Волковой за великолепно проведённую экскурсию. Настолько увлечённо, интересно и грамотно была подана информация об истории
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Юрмалы, о разных эпохах, событиях, людях! Александра показала самые красивые и интересные места, познакомила с домами, в которых жили знаменитые люди и поведала истории их жизненные истории. Рассказы Александры не только интересны, они еще и поучительны и надолго останутся в моей памяти.
Евгения Кириллова

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в
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Виктория очень приятный в общении человек, но не профессиональный гид. Я заказывала экскурсию для того, чтобы больше узнать о Юрмале.
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Честно говоря, особо ничего не узнала. Рыбацкая деревня скорее детское развлечение, по самой Юрмале гуляли минут 20. О купальне прочитала уже позже в википедии. В таком виде эта экскурсия не имеет смысла для тех, кто уже не в первый раз приезжает в Латвию

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О
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Прекрасная экскурсия в природный парк Рагакапа! Нам очень повезло попасть на первый после трехлетнего перерыва мастер-класс по копчению рыбы! Виктория
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рассказала много интересных фактов из жизни рыбаков, мы с удовольствием прогулялись по лесу - даже погода благоволила нам, удержавшись от дождя! Вторая часть экскурсии была посвящена светской жизни Юрмалы, начиная с 19 века - Виктория зачитывала нам отзывы Леонида Андреева о курортной жизни Юрмалы начала 20 века, показывала фото - мы прямо погрузились в это время! Было очень здорово! Завершили нашу экскурсию в музее Юрмалы, где представлена история создания курорта и современная живопись, где вся наша семья проголосовала стикерами за понравившуюся картину. Виктория рекомендовала нам попробрвать латышские бдюда - особенно мне понравился хлебный суп! Большое спасибо за чудесный день, Виктория!

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J
Город-курорт Юрмала
Увлекательная прогулка с интересным гидом. Рекомендуем!
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J
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
vsio bylo super
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Всего 6 отзывов в Юрмале

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Ответы на вопросы от путешественников по Юрмале

Самые популярные экскурсии в Юрмале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы;
  2. Город-курорт Юрмала;
  3. Юрмала - янтарное ожерелье Латвии;
  4. Кемери - курорт с историей;
  5. Природная тропа Большого Кемерского болота.
Сколько стоит экскурсия по Юрмале в августе 2026
Сейчас в Юрмале можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 67 до 150. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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