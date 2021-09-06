Все экскурсии в Юрмале
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Юрмале – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 16 ⭐ отзывов, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Юрмале почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Латвии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€70
за 1-5 чел.
Город-курорт Юрмала
Мы прогуляемся по уютным улочкам Юрмалы
ежедневно в светлое время суток
Индивидуальная экскурсия
3ч
€50
за 1-6 чел.
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Узнать о рыбацком быте и курортных традициях, открыть заповедные места и редкие старинные интерьеры
Индивидуальная экскурсия
3ч
€90
за 1-10 чел.
По Юрмале на велосипеде!
Облик и атмосфера латвийского курорта на дружеской прогулке
Последние отзывы «Экскурсии Юрмалы»
- JJadvyga6 сентября 2021vsio bylo super
- ААнна4 октября 2019Очень понравилась экскурсия, были в Юрмале в первый раз и не пожалели, что выбрали именно такой формат экскурсии. Получили сплошное удовольствие от катания на велосипеде в таком красивом месте! Рекомендую всем!
- YYuliya1 октября 2019Это был день рождения моего мужа. И экскурсию мы планировали очень задолго до приезда в Латвию. Еще в то самое время, когда погода по прогнозу должна была быть волшебно теплой. То, что называется "Золотая осень". Однако по прибытию нас встретила Рига температурой +6 и проливными дождями, что очень омрачило наше пребывание. И вот долгожданный день настал. Мы созвонились с Анастасией и энтузиазм как с нашей стороны, так и со стороны Анастасии был не велик. Однако мы решили, что хуже все равно не будет и рискнули взять велики и отправиться на экскурсию. Да было мокро, временами руки примерзали к рулю, брюки промокли насквозь, НО… Я скажу вам, что это было очень круто! Это то, что на самом деле, сделало нам отличное настроение в этот день, да и, наверное, в эту поездку. Анастасия организовала нам дождевики и везла нас красивейшими тропами через лес, через фантастически живописную местность, где воздух хотелось есть ложкой, рассказывая при этом интересные истории. Мы очень благодарны, за прекрасно проведенный день. Это по истине очень приятные воспоминания. Спасибо огромное Анастасии за смелость все-таки провести эту экскурсию.
- ННабока3 сентября 2019Анастасия, молодец! Прекрасная экскурсия, очень информативно и вообще приятно прокатиться на великах по такой красоте. Мы просто влюбились в Юрмалу.