Индивидуальная
до 6 чел.
Природный парк Рагакапа: о рыбаках и поэтах Юрмалы
Прогулка по Юрмале: старинные дома, дюны и сосновый лес. Увлекательная экскурсия с посещением музеев и мастер-классов по плетению сетей
Начало: В вашем отеле
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €67 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город-курорт Юрмала
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Юрмала - янтарное ожерелье Латвии
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€115 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Природная тропа Большого Кемерского болота
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Юрмала: курортный роман
Начало: У Юрмальского глобуса
€110 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Рига - Юрмала. Два города, одно путешествие
Начало: По договорённости или у отеля
Расписание: по договоренности
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Хочу выразить благодарность гиду Александре Волковой за великолепно проведённую экскурсию. Настолько увлечённо, интересно и грамотно была подана информация об истории
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E
Хочу выразить благодарность гиду Александре Волковой за великолепно проведённую экскурсию. Настолько увлечённо, интересно и грамотно была подана информация об истории
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в
Виктория очень приятный в общении человек, но не профессиональный гид. Я заказывала экскурсию для того, чтобы больше узнать о Юрмале.
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О
Прекрасная экскурсия в природный парк Рагакапа! Нам очень повезло попасть на первый после трехлетнего перерыва мастер-класс по копчению рыбы! Виктория
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J
Увлекательная прогулка с интересным гидом. Рекомендуем!
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J
vsio bylo super
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Всего 6 отзывов в Юрмале
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Ответы на вопросы от путешественников по Юрмале
Самые популярные экскурсии в Юрмале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Юрмале в августе 2026
Сейчас в Юрмале можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 67 до 150. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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