Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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По следам ливонского ордена в славный город Цесис

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 118 человек

  • €214 за человека

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По следам ливонского ордена в славный город Цесис
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
Цесис является настолько уютным и красивым городом, что его посещение можно сравнить с пребыванием у доброй деревенской латышской бабушки.
Цесис- один из самых живописных средневековых городов Латвии. Цесис привлекателен и красив в любое время года. Если вы устали от суматохи большого города, то отправляйтесь в Цесис. Планировка улочек Цесиса сохранилась со времен средневековья. Они чередуются с милыми тихими двориками и как свидетели прошлых веков расположились небольшие одноэтажные деревяные домики с красными черепичными крышами, летом все утопает в сирени.
Истоки Цесиса уходят в 800летнее прошлое и они связаны с Цесиским средневековым замком (начало XIII в. ). Мы с вами посетим этот замок 🏰, он привлекает туристов романтическим обаянием средневековой архитектуры. Вы побываете в одной из старинных тюрем Ливонского ордена и вас будет возможность подняться на верхний этаж одной из башен замка. Замковый парк 🌳 является одним из красивейших парков Видземе. Вы увидете отражение замка в парковом озере, где живут лебеди. Рядом находится Новый Цесисский замок, который был построен в 1777 году. Если вы поднимитесь на башню Нового замка, перед вами откроется чудесный вид на старый замок и город 🏙️, окруженный Национальным парком. Вы услышите легенду о старце времени и его необыкновенном фонарике. Гуляя по улочкам Цесиса, вы встретитесь с этим старцем и сможете узнать свое будущее у него. У этого города свой особый шарм и вы это почувствуете, посетив Цесис.
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
По следам ливонского ордена в славный город Цесис

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 118 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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