Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Цесис является настолько уютным и красивым городом, что его посещение можно сравнить с пребыванием у доброй деревенской латышской бабушки.

Цесис- один из самых живописных средневековых городов Латвии. Цесис привлекателен и красив в любое время года. Если вы устали от суматохи большого города, то отправляйтесь в Цесис. Планировка улочек Цесиса сохранилась со времен средневековья. Они чередуются с милыми тихими двориками и как свидетели прошлых веков расположились небольшие одноэтажные деревяные домики с красными черепичными крышами, летом все утопает в сирени.

Истоки Цесиса уходят в 800летнее прошлое и они связаны с Цесиским средневековым замком (начало XIII в. ). Мы с вами посетим этот замок 🏰, он привлекает туристов романтическим обаянием средневековой архитектуры. Вы побываете в одной из старинных тюрем Ливонского ордена и вас будет возможность подняться на верхний этаж одной из башен замка. Замковый парк 🌳 является одним из красивейших парков Видземе. Вы увидете отражение замка в парковом озере, где живут лебеди. Рядом находится Новый Цесисский замок, который был построен в 1777 году. Если вы поднимитесь на башню Нового замка, перед вами откроется чудесный вид на старый замок и город 🏙️, окруженный Национальным парком. Вы услышите легенду о старце времени и его необыкновенном фонарике. Гуляя по улочкам Цесиса, вы встретитесь с этим старцем и сможете узнать свое будущее у него. У этого города свой особый шарм и вы это почувствуете, посетив Цесис.