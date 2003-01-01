1 отзыв оставили туристы

Сигулда — латвийская маленькая Швейцария на зелёных холмистых живописных берегах реки Гауи в 60 километрах от Риги. Осмотрим Сигулдскую бобслейную трассу, дом Кропоткина, развалины Сигулдского и Кримулдского замков. Восхитительное зрелище открывается с фуникулёра канатной дороги, единственной в Прибалтике. Посетим отреставрированный Турайдский замок 🏰, овеянный многочисленными преданиями. Осмотрим легендарную пещеру Латвии, пещеру Гутмана, с целебным источником. Гид познакомит Вас с историей 📖 края и ответит на все Ваши вопросы. Мы с Вами сможем осмотреть руины старого Сигулдского замка, построенного рыцарями из жестокого и беспощадного Ордена меченосцев, покорившего местное население и познакомившего его с христиансим учением огнём и мечом. Теперь на территории замка находится сцена для проведения оперных фестивалей, традиция проводить которые на территории Сигулды зародилась в советское время. А в случае, если посетителям концертов классической музыки под открытым небом вдруг не хватало места, в их распоряжении всегда находились все местные деревья 🌳, ветви которых часто были покрыты благодарными зрителями и слушателями! По соседству с развалинами некогда грозной и неприступной крепости находится изящный новый Сигулдский замок, который в 1870-ые годы строил архитектор Янис Мендель специально для новых владельцев Зегевольда, семьи Кропоткиных (родственников того самого теоретика русского анархизма Петра Кропоткина). Напоминающий средневековую английскую крепость, он не оставит Вас равнодушными — равно как и памятник человеку, похожему на Ленина, который неизменно привлекает к себе внимание не одно поколение сигулдских туристов. Однако на незабвенного Ильича памятник похож только со спины и в профиль. Если смотреть на него в фас, то сразу видно, что это — известный латышский педагог и публицист Атис Кронвалд — один из тех, кто активно боролся против многолетнего засилья прибалтийских немцев во всех сферах науки и культуры. Зимняя Сигулда также предлагает много сюрпризов тем, кто пожелает её посетить. В первую очередь хотелось бы отметить Сигулдскую бобслейную трассу, которая уже на протяжении 24 лет с момента её открытия исправно служит плацдармом для тренировок как местных, так и российских спортсменов-саночников, которые специально приезжают Курляндскую Швейцарию и из года в год останавливаются на территории спортивной базы. Да и польские и чешские спортсмены с радостью приезжают к нам — ведь другой санно- бобслейной трассы в Восточной Европе просто нет! Общая длина сигулдской трассы — 1420 метров. Максимальная скорость, которую способен развить спортсмен — 125 километров в час — это происходит между 14 и 15 виражом; а всего виражей 16. На нашей трассе в 2003 году был проведён чемпионат мира по санному спорту — тогда победу праздновали и российские, и латвийские спортсмены. Фактически уже была завершена масштабная реконструкция нашей трассы, и теперь она вполне приспособлена для тренировок босблейных экипажей-четвёрок. У Вас, уважаемые туристы, также есть возможность пощекотать нервы и высвободить адреналин — санки и бобы будут в Вашем распоряжении! Итак, если вы пожелаете услышать свист ветра в ушах и проверить все виражи трассы, добро пожаловать в заснеженный волшебный край — зимнюю Сигулду.