Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Экскурсии

Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города.

Гид S.
Гид S. – Гид из Сигулды
Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €32 за человека

    Заказать экскурсию
Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города.
Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города.
Рига — жемчужина Прибалтики. Люди называли некогда Ригу " Восточным Гамбургом», а романтики " маленьким Парижем». Как всякий древний город 🏙️ в облике которого увековечены различные повороты истории 📖, Рига неповторима и прекрасна. Мы предлагаем вам окунуться в историю нашего города. Вы попадете из 21 века в 13 век, словно мвшина времени перенесет вас из современного мира в эпоху средневековья, где люди жили при свечах. Целый подземный город откроется перед вами. Вы посетите средневековую аптеку со всеми её атрибутами, именно там начиналась история рижского бальзама, который вы сможете попробовать в тайной лаборатории алхимика. В Старом городе встретите котов, которые гуляют по крышам сами по себе и петухов, предсказывающих погоду. Вы пройдетесь по самой узкой улице города и услышите легенду, которая когда-то родилась здесь. У вас будет возможность загадать желание у самого популярного объекта старого города. Мы откроем перед вами самые интересные страницы истории нашей седой Риги, и вы услышите поступь гулких столетий в узких улочках Риги.
Начало и место завершения
🚩 Sigulda
Тур, наполненный романтикой и мистикой Старого города.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Сигулда, Латвийская Швейцария
56.5
5 часов
Сигулда, Латвийская Швейцария
1 отзыв
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
321
14 часов
Таллинн — город, где прошлое существует в гармонии с настоящим.
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
214
6 часов
По следам ливонского ордена в славный город Цесис
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
30
1 час
Обзорная экскурсия по Риге на автобусе
Старый город, пешеходный тур
32
2 часа
Старый город, пешеходный тур