Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Рига — жемчужина Прибалтики. Люди называли некогда Ригу " Восточным Гамбургом», а романтики " маленьким Парижем». Как всякий древний город 🏙️ в облике которого увековечены различные повороты истории 📖, Рига неповторима и прекрасна. Мы предлагаем вам окунуться в историю нашего города. Вы попадете из 21 века в 13 век, словно мвшина времени перенесет вас из современного мира в эпоху средневековья, где люди жили при свечах. Целый подземный город откроется перед вами. Вы посетите средневековую аптеку со всеми её атрибутами, именно там начиналась история рижского бальзама, который вы сможете попробовать в тайной лаборатории алхимика. В Старом городе встретите котов, которые гуляют по крышам сами по себе и петухов, предсказывающих погоду. Вы пройдетесь по самой узкой улице города и услышите легенду, которая когда-то родилась здесь. У вас будет возможность загадать желание у самого популярного объекта старого города. Мы откроем перед вами самые интересные страницы истории нашей седой Риги, и вы услышите поступь гулких столетий в узких улочках Риги.