Юрмала: кусочек рая под Ригой

Для тех, кто хочет погулять по лесу и берегу моря, лучше познать природу, архитектуру, историю, искусство Латвии

Для тех, кто хочет погулять по лесу и берегу моря, лучше познать природу, архитектуру, историю, искусство Латвии, отдохнуть и вкусно поесть в одном из ресторанов Юрмалы.

Я покажу достопримечательности Юрмалы и познакомлю с историей одного из самых популярных курортов ещё во времена Российской империи и СССР.
Юрмала: кусочек рая под Ригой
Юрмала: кусочек рая под Ригой
Юрмала: кусочек рая под Ригой
Юрмала: кусочек рая под Ригой
Юрмала: кусочек рая под Ригой
Юрмала: кусочек рая под Ригой

Что вас ожидает 🤩

  • Национальная библиотека
  • Дом пионера ракетостроения Фридриха Цандера
  • Лиелупе — вторая по величине река в Латвии
  • Памятник поэтам Райнису и его супруге Аспазии
  • Главный променад Юрмалы
  • Концертный зал «Юрмала»
  • Побережье Рижского залива
  • Музей истории и искусства Юрмалы
  • Памятник бронзовой черепахе
  • Дачи начала XX века, вилла «Марта»

Что вас ждет

Для тех, кто хочет погулять по лесу и берегу моря, лучше познать природу, архитектуру, историю, искусство Латвии, отдохнуть и вкусно поесть в одном из ресторанов Юрмалы.
Во время экскурсии я покажу вам достопримечательности Юрмалы и познакомлю с историей одного из самых популярных курортов ещё во времена Российской империи и СССР.
В Юрмале увидим памятник поэтам Янису Райнису и Аспазии.
Посетим экспозицию Юрмальского городского музея. Узнаем об истории города-курорта за последние 250 лет. Затем поднимемся на второй этаж, где проходят выставки местных и зарубежных художников и скульпторов. Музей бесплатный.
Мы погуляем по пешеходной улице Йомас, где расположено множество магазинов, бутиков, кафе и ресторанов. Выйдем к морю у концертного зала «Юрмала», где проходят эстрадные и классические концерты. В частности, здесь проходили КВН и фестиваль «Новая волна».
Прогуляемся по пляжу у самой кромки воды и, если повезёт, найдём кусочки золотистого янтаря, что море выкидывает из морских глубин.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • посещение музея Юрмалы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение музея Юрмалы
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, кроме субботы. В любое время с 9.00 до 18.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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