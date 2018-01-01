Что вас ждет

Для тех, кто хочет погулять по лесу и берегу моря, лучше познать природу, архитектуру, историю, искусство Латвии, отдохнуть и вкусно поесть в одном из ресторанов Юрмалы.

Во время экскурсии я покажу вам достопримечательности Юрмалы и познакомлю с историей одного из самых популярных курортов ещё во времена Российской империи и СССР.

В Юрмале увидим памятник поэтам Янису Райнису и Аспазии.

Посетим экспозицию Юрмальского городского музея. Узнаем об истории города-курорта за последние 250 лет. Затем поднимемся на второй этаж, где проходят выставки местных и зарубежных художников и скульпторов. Музей бесплатный.

Мы погуляем по пешеходной улице Йомас, где расположено множество магазинов, бутиков, кафе и ресторанов. Выйдем к морю у концертного зала «Юрмала», где проходят эстрадные и классические концерты. В частности, здесь проходили КВН и фестиваль «Новая волна».

Прогуляемся по пляжу у самой кромки воды и, если повезёт, найдём кусочки золотистого янтаря, что море выкидывает из морских глубин.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

посещение музея Юрмалы.

Туристы оплачивают самостоятельно: