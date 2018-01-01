Что вас ждет
Для тех, кто хочет погулять по лесу и берегу моря, лучше познать природу, архитектуру, историю, искусство Латвии, отдохнуть и вкусно поесть в одном из ресторанов Юрмалы.
Во время экскурсии я покажу вам достопримечательности Юрмалы и познакомлю с историей одного из самых популярных курортов ещё во времена Российской империи и СССР.
В Юрмале увидим памятник поэтам Янису Райнису и Аспазии.
Посетим экспозицию Юрмальского городского музея. Узнаем об истории города-курорта за последние 250 лет. Затем поднимемся на второй этаж, где проходят выставки местных и зарубежных художников и скульпторов. Музей бесплатный.
Мы погуляем по пешеходной улице Йомас, где расположено множество магазинов, бутиков, кафе и ресторанов. Выйдем к морю у концертного зала «Юрмала», где проходят эстрадные и классические концерты. В частности, здесь проходили КВН и фестиваль «Новая волна».
Прогуляемся по пляжу у самой кромки воды и, если повезёт, найдём кусочки золотистого янтаря, что море выкидывает из морских глубин.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- посещение музея Юрмалы.
Туристы оплачивают самостоятельно: