Юрмала: самостоятельная квест-экскурсия в Майори

Юрмала

Квест
Юрмала: самостоятельная квест-экскурсия в Майори
Юрмала: самостоятельная квест-экскурсия в Майори
Юрмала: самостоятельная квест-экскурсия в Майори
Юрмала: самостоятельная квест-экскурсия в Майори
Квест-прогулка по Майори познакомит вас с достопримечательностями и историей курорта.

Стоимость указана за группу.

Во время неспешной прогулки вы посетите самые интересные места Майори и познакомитесь с историей знаменитого курорта.
Пешеходный квест начинается и заканчивается у железнодорожной станции Майори.
Задания квеста несложные, вы можете играть с детьми и без знания города. Эта пешеходная игра подойдет как для местных, так и гостей Юрмалы.
Языки: Английский, латышский, русский, эстонский, литовский, немецкий
Место: Майори, Юрмала
Старт и финиш: Сквер у станции Майори
Длительность: около 2 часов
Маршрут: 5 км
Сложность: Просто
Время года: Круглый год
Рабочее время: 09:00 – 20:00
Примечания: Можно с детьми
Доступно для инвалидов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Не указано
Что не входит
  • Не указано
Место начала и завершения?
улица Лиенес, 2A Юрмала, Латвия
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Билет действителен 12 месяцев с момента приобретения
  • Свяжитесь с нами по электронной почте info@questory.in не позднее чем за 2 часа до желаемого времени начала игры, чтобы получить доступ к игре
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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