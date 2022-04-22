Квест-прогулка по Майори познакомит вас с достопримечательностями и историей курорта.
Стоимость указана за группу.
Во время неспешной прогулки вы посетите самые интересные места Майори и познакомитесь с историей знаменитого курорта.
Пешеходный квест начинается и заканчивается у железнодорожной станции Майори.
Задания квеста несложные, вы можете играть с детьми и без знания города. Эта пешеходная игра подойдет как для местных, так и гостей Юрмалы.
Языки: Английский, латышский, русский, эстонский, литовский, немецкий
Место: Майори, Юрмала
Старт и финиш: Сквер у станции Майори
Длительность: около 2 часов
Маршрут: 5 км
Сложность: Просто
Время года: Круглый год
Рабочее время: 09:00 – 20:00
Примечания: Можно с детьми
Доступно для инвалидов