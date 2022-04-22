Квест-прогулка по Майори познакомит вас с достопримечательностями и историей курорта.

Стоимость указана за группу.

Во время неспешной прогулки вы посетите самые интересные места Майори и познакомитесь с историей знаменитого курорта.

Пешеходный квест начинается и заканчивается у железнодорожной станции Майори.

Задания квеста несложные, вы можете играть с детьми и без знания города. Эта пешеходная игра подойдет как для местных, так и гостей Юрмалы.

Языки: Английский, латышский, русский, эстонский, литовский, немецкий

Место: Майори, Юрмала

Старт и финиш: Сквер у станции Майори

Длительность: около 2 часов

Маршрут: 5 км

Сложность: Просто

Время года: Круглый год

Рабочее время: 09:00 – 20:00

Примечания: Можно с детьми

Доступно для инвалидов