Полезная информация о Лерибе
Что нужно знать о Лерибе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лерибе
22:4917
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇸 Лесото
|Название города
|Лерибе
|По-английски
|Leribe
|Столица региона
|Лерибе является столицей региона
|Население города
|47 675 чел.
|Аэропорт
|Лерибе LRB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Maseru
|Средняя высота
|1 645 м. от уровня моря