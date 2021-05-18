Всё о Лерибе

Полезная информация о Лерибе

Что нужно знать о Лерибе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лерибе
22:4917
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇸 Лесото
Название городаЛерибе
По-английскиLeribe
Столица регионаЛерибе является столицей региона
Население города47 675 чел.
АэропортЛерибе LRB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Maseru
Средняя высота1 645 м. от уровня моря

Где находится Лерибе на карте