Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Cредневековый дух Тракай

Гид S.
Гид S. – Гид из Каунаса
Cредневековый дух Тракай
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €86 за человека

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Cредневековый дух Тракай
Когда-то могучие Тракай — центр славного Тракайского княжества, главная резиденция субмонархов Литвы — сегодня является уютным маленьким городком, о чьём бывшем величии свидетельствует озёрами окружённый средневековый Островной Замок 🏰 и руины Замка на полуострове.
После посещения Островного Замка мы прогуляемся по улице «Караиму» и по пути познакомимся с народом — караимами, которые были привезены из Крыма в Тракай ещё в XIV веке и живут здесь с тех времён, сохраняя свою идентичность. А их национальное блюдо «кибин» стал неотъемлемой частью литовской кухни 🥧. Хотите попробовать и Вы?
Эта поездка порадует всех любителей красивой природы, ведь городок находится в окружении пяти озёр и большого, старого леса.
Дополнительно можно заказать прогулку 👣 по парку графа И. Тишкевича, чья резиденция видна при обходе острова Замка. Эту виллу классического стиля с XIX века окружает французским архитектором F. Andre спроектированный парк 🌳, из которого открывается прекраснейший вид на Тракайский замок.
Летом часок-другой можно посвятить романтическому походу на яхте 🛥️ вокруг замка или искупаться в чистых водах озёр, а в зимнее время покататься на коньках на замёрзшем озере!
Завершить поездку рекомендуем на близлежащих холмах Ангелов. Это новое пространство для ваших мыслей и души.
Начало и место завершения
🚩 Kaunas

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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