Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Когда-то могучие Тракай — центр славного Тракайского княжества, главная резиденция субмонархов Литвы — сегодня является уютным маленьким городком, о чьём бывшем величии свидетельствует озёрами окружённый средневековый Островной Замок 🏰 и руины Замка на полуострове.

После посещения Островного Замка мы прогуляемся по улице «Караиму» и по пути познакомимся с народом — караимами, которые были привезены из Крыма в Тракай ещё в XIV веке и живут здесь с тех времён, сохраняя свою идентичность. А их национальное блюдо «кибин» стал неотъемлемой частью литовской кухни 🥧. Хотите попробовать и Вы?

Эта поездка порадует всех любителей красивой природы, ведь городок находится в окружении пяти озёр и большого, старого леса.

Дополнительно можно заказать прогулку 👣 по парку графа И. Тишкевича, чья резиденция видна при обходе острова Замка. Эту виллу классического стиля с XIX века окружает французским архитектором F. Andre спроектированный парк 🌳, из которого открывается прекраснейший вид на Тракайский замок.

Летом часок-другой можно посвятить романтическому походу на яхте 🛥️ вокруг замка или искупаться в чистых водах озёр, а в зимнее время покататься на коньках на замёрзшем озере!

Завершить поездку рекомендуем на близлежащих холмах Ангелов. Это новое пространство для ваших мыслей и души.